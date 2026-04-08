Ισραήλ: Οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ ανοίγουν ξανά την Πέμπτη - iefimerida.gr

Οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ θα ανοίξουν και πάλι αύριο.

Την απόφαση ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή αστυνομία, σχεδόν 20 ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Οι Άγιοι Τόποι στην Παλιά Πόλη, συνοικία του ανατολικού τομέα της Ιερουσαλήμ,θα έχει ανοιχτά προς το κοινό το Κότελ (Τείχος των Δακρύων) για τους εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους χριστιανούς και τη Πλατεία των Τζαμιών για τους μουσουλμάνους, χώροι που είχαν κλείσει από την αστυνομία την πρώτη ημέρα του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.