Επαγγελματίας οδηγός προειδοποιεί -Γιατί δεν πρέπει να καθόμαστε στα καθίσματα του μετρό και των λεωφορείων

Αν και όλοι το έχουμε σκεφτεί, ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν αντισταθεί στον πειρασμό υπακούοντας στις προειδοποιήσεις των ειδικών για τη χρήση των καθισμάτων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τον «αόρατο» κίνδυνο που κρύβουν.

Οι εμπειρίες των υπαλλήλων στα μέσα μαζικής μεταφοράς σπανίως γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό, ωστόσο θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες στους χιλιάδες επιβάτες που τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

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