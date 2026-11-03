Νέος οδηγός επιβίωσης 72 ωρών από την Κομισιόν για τους πολίτες -Τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης - iefimerida.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα (3/11) έναν νέο οδηγό ετοιμότητας 72 ωρών, με στόχο να βοηθήσει τους Ευρωπαίους πολίτες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα συχνότερες και πιο σύνθετες προκλήσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Πρωτοβουλίες Κομισιόν για προστασία πολιτών σε συνθήκες κρίσης

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν προωθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν τόσο στην προστασία των πολιτών σε συνθήκες κρίσης όσο και στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εθνικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας σε περίπτωση καταστροφής. Βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές απειλές και έκτακτες καταστάσεις.

Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib, παρουσίασε νέες οδηγίες για να βοηθήσει τους πολίτες και τις κοινότητες να προετοιμαστούν για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.

Ανακοίνωσε, επίσης, σχέδια για την καθιέρωση ετήσιας «Ημέρας Ετοιμότητας της ΕΕ», η πρώτη διοργάνωση της οποίας προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2027.

Οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται σε μια πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια και τις δοκιμές αντοχής, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εθνικών σημείων επαφής πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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Συνολικά, σηματοδοτούν περαιτέρω πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ετοιμότητας, μετατρέποντας τους στόχους της Ευρώπης στον τομέα της ετοιμότητας σε πρακτικές δράσεις.

Ετοιμότητα των πολιτών

Από τη συσκευασία των απαραίτητων ειδών σε μια τσάντα έκτακτης ανάγκης έως τη γνώση του πώς να αντιδράσει κανείς όταν συμβεί μια καταστροφή, η ετοιμότητα ξεκινά με πρακτικά βήματα.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής θα βοηθήσουν τις Αρχές να παρέχουν στους πολίτες τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους σε περίπτωση κρίσης.

Καλύπτουν 4 βασικούς τομείς:

Αυτάρκεια 72 ωρών: βοήθεια στους πολίτες ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες κατά τις πρώτες τρεις ημέρες μιας έκτακτης ανάγκης, ενώ κινητοποιείται η δημόσια βοήθεια, μεταξύ άλλων μέσω βασικών εφοδίων έκτακτης ανάγκης και τσαντών έκτακτης ανάγκης.

Εκπαίδευση στην ετοιμότητα: ενσωμάτωση της ετοιμότητας στα προγράμματα σπουδών της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και παροχή κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες ετοιμότητας από μικρή ηλικία μέσω προσιτών και κατάλληλων για την ηλικία τους δραστηριοτήτων, χωρίς να δημιουργείται φόβος ή άγχος.

Ετοιμότητα χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία: καθιστώντας τα μέτρα ετοιμότητας χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της ετοιμότητας, ώστε κανείς να μη μένει πίσω.

Ενημέρωση για κινδύνους και απειλές: υποστήριξη των αρχών ώστε να επικοινωνούν τους κινδύνους και τις απειλές αποτελεσματικότερα, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρες, προσβάσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συνολικά, αυτές οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην προώθηση μιας κουλτούρας ετοιμότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι τα άτομα και οι κοινότητες έχουν καλύτερη ενημέρωση, εξοπλισμό και ικανότητα να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε κρίσεις.

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Ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας και των δοκιμών αντοχής



Η πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση σχετικά με την επιχειρησιακή συνέχεια και τις δοκιμές αντοχής αποσκοπεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τα κράτη που συμμετέχουν στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (UCPM) να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά σημεία επαφής πολιτικής προστασίας τους, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, θα παραμένουν σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια συμβάντων που προκαλούν διαταραχές.

Αξιοποιώντας τα διδάγματα από πρόσφατες κρίσεις και διαταραχές, η μη δεσμευτική σύσταση παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και την τακτική δοκιμή των ρυθμίσεων συνέχειας. Με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας αυτών των εθνικών σημείων επαφής, αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι ο Μηχανισμός θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί όλο το 24ωρο και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά όταν προκύπτουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.