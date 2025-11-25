Οδηγός έφαγε 4 κλήσεις μέσα σε 1 λεπτό αλλά απολύθηκε ο αστυνομικός -Τι συνέβη - iefimerida.gr

Ένα πρωτοφανές συμβάν είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με έναν οδηγό να δέχεται τέσσερις κλήσεις μέσα σε μόλις ένα λεπτό, ωστόσο αυτός που εν τέλει ζημιώθηκε περισσότερο ήταν ο αστυνομικός που τις έκοψε.

Η παράνομη στάθμευση αποτελεί ένα από τα χρόνια προβλήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, αφού προκαλεί παρακώλυση της κυκλοφορίας και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές δεκάδων πολιτών καθημερινά, αναγκάζοντας για παράδειγμα τους πεζούς να περπατήσουν στην άσφαλτο.

