Διπλή «βόμβα» πέταξε Ουκρανός βουλευτής της αντιπολίτευσης κατά του Ζελένσκι, με τον πόλεμο προπαγάνδας να συνεχίζεται στη χώρα.

Ο Αρτέμ Ντμίτροκ, γνωστός στην Ουκρανία για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του, εμπλέκει τον πρόεδρο της χώρας τόσο στην απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι στην Πενσυλβάνια, όσο και στην δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η τοποθέτηση μάλιστα έγινε σε άρθρο στο… ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Το λέω αυτό με πλήρη ευθύνη: Ο Ζελένσκι εμπλέκεται στην απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – τόσο ιδεολογικά όσο και πρακτικά. Το καθεστώς του Ζελένσκι είναι ικανό να σκοτώσει οποιονδήποτε – από έναν απλό πολίτη στην Ουκρανία μέχρι τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» έγραψε.

Ο Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία έγινε στόχος ενός ελεύθερου σκοπευτή ο οποίος τελικά τον πέτυχε ξυστά στο αυτί. Λίγο καιρό μετά, ένας υποστηρικτής της Ουκρανίας άνοιξε πυρ κοντά στο κτήμα του Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο Κερκ, φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γιούτα.