O Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται συνάντηση με τη Συμμαχία των Προθύμων -«Δυνητικά ιστορική» τη χαρακτήρισε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι προετοιμάζεται για μια συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση αυτή δυνητικά «ιστορική».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στόχος της συνάντησης είναι να καθοριστεί η ευρωπαϊκή θέση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

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Ο Ζελένσκι ετοιμάζει συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»

«Προετοιμαζόμαστε για μια συνάντηση της "Συμμαχίας των Προθύμων". Πρόκειται για μια σημαντική συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί ιστορική», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά την καθημερινή βραδινή του ομιλία, προσθέτοντας: «Μπορούμε να καθορίσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση, 100% υπέρ της νίκης».

Επίσης, ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα στην Ουκρανία για την επόμενη εβδομάδα.

Αυτή «πρέπει να είναι παραγωγική» και «να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία για να καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα μείνει χωρίς υποστήριξη».

Η Ευρώπη ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι πέντε χώρες -η Γαλλία, η Βρετανία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Ιταλία -μαζί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, θα εκπροσωπήσουν τους Ευρωπαίους στις επερχόμενες συνομιλίες για την Ουκρανία.

Μέχρι σήμερα, οι διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίλυση της χειρότερης σύγκρουσης που έχει δει η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο διεξάγονται στην μορφή Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ, με τη Μόσχα να επιδιώκει να κρατήσει τους Ευρωπαίους εκτός των συνομιλιών.

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«Η τριμερής μορφή Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας δεν πρέπει μόνο να γίνει τετραμερής, αλλά και να ενισχυθεί σημαντικά», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Δύσκολες μέρες για την Ουκρανία

Η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, συνεχίζοντας τις επιθέσεις της κατά τη διάρκεια των δύο ημερών των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η πρόσφατη στρατηγική της Μόσχας συνίσταται στην «επιλογή μιας περιοχής ως πρωταρχικού στόχου και στην εστίαση των επιθέσεών της σε αυτήν την περιοχή για μέρες - στα (ηλεκτρικά) δίκτυα, στους υποσταθμούς».

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Διευκρίνισε ότι η κεντρική περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ έχει πληγεί περισσότερο από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτές οι επιθέσεις συχνά βυθίζουν χιλιάδες ανθρώπους στο σκοτάδι καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα.