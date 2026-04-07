Ο υπερτουρισμός καταβροχθίζει τις πόλεις στην Ισπανία -Αιτήματα για αυστηρούς περιορισμούς για επισκέπτες - iefimerida.gr

Ισπανός πολιτικός ζητά την επιβολή περιορισμών στον τουρισμό, υποστηρίζοντας ότι οι παραθεριστές «καθιστούν αδύνατη τη διαβίωση σε πόλεις» όπως η Βαλένθια.

Ένας Ισπανός πολιτικός ζήτησε την επιβολή αυστηρών περιορισμών στον τουρισμό, προειδοποιώντας ότι η ραγδαία αύξηση του αριθμού των επισκεπτών καθιστά «αδύνατη τη διαβίωση» σε ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιες πόλεις της χώρας.

Η μάστιγα του υπερτουρισμού στην Ιβηρική

Ο Αλμπέρτο Ιμπάνιεθ, βουλευτής της αριστερής συμμαχίας της Βαλένθια, Compromís, δήλωσε ότι απαιτούνται πλέον αυστηροί έλεγχοι για να περιοριστεί ο κλάδος, καθώς οι ντόπιοι εκδιώκονται όλο και περισσότερο, αναφέρει η Daily Mail εν όψει το προβλήματος του υπερτουρισμού που απειλεί προορισμούς στην Ισπανία.

Μιλώντας στην Europa Press, ισχυρίστηκε ότι πόλεις όπως το Αλικάντε και η Βαλένθια έχουν φτάσει στο όριο αντοχής τους, με γειτονιές να μετατρέπονται σε «σκηνικά για τουρίστες».

Ο Ιμπάνιεθ ζήτησε επίσημα από το ισπανικό κοινοβούλιο να συγκροτήσει μια υποεπιτροπή για να εξετάσει τον αντίκτυπο του τουρισμού στην ποιότητα ζωής, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αποτυπώσει την αυξανόμενη «απογοήτευση» που νιώθουν οι κάτοικοι σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σε κίνδυνο ολόκληρες περιοχές στην Ισπανία λέει βουλευτής

Προειδοποίησε ότι σε πολλές περιοχές οι παραδοσιακές επιχειρήσεις εξαφανίζονται, καθώς οι πόλεις εξυπηρετούν όλο και περισσότερο τους επισκέπτες.

«Κλείνεις ένα φούρνο για να ανοίξεις κατάστημα ενοικίασης θυρίδων ή ποδηλάτων, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται», είπε, υποστηρίζοντας αυτό που περιέγραψε ως «απο-ανάπτυξη του τουρισμού».

Ο πολιτικός επέκρινε επίσης τον τουρισμό κρουαζιέρας, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των επιβατών που φτάνουν στη Βαλένθια μπορεί να ξεπεράσει τον ίδιο τον πληθυσμό της πόλης σε ημέρες αιχμής.

Υποστήριξε ότι αυτοί οι επισκέπτες συμβάλλουν ελάχιστα στην τοπική οικονομία, ενώ επιβαρύνουν τις υποδομές και το περιβάλλον.

«Αυτοί είναι άνθρωποι που έρχονται εδώ και δεν ξέρουν αν βρίσκονται στη Βαλένθια, τη Σεβίλλη ή τη Βαρκελώνη», είπε. «Αγοράζουν τα ίδια σουβενίρ και δεν ξοδεύουν πάνω από πέντε ευρώ για μια μπύρα.»

Ανώτατο όριο στις αφίξεις

Ο Ιμπάνιεθ πρόσθεσε ότι η επέκταση των λιμανιών για να φιλοξενήσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια πρέπει να αποκλειστεί, επιμένοντας ότι, αντίθετα, πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο στις αφίξεις.

Επεσήμανε το θέρετρο με τα πολυώροφα κτίρια του Μπενιντόρμ ως προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν ο τουρισμός κυριαρχεί στην τοπική οικονομία.

«Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους τουρίστες. Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε άλλους», είπε. «Μπορούμε να συνεχίσουμε να το αρνούμαστε μέχρι να έρθει η μέρα που δεν θα έχουν μείνει κάτοικοι.»

Παρά τις ανησυχίες για το οικονομικό πλήγμα, επέμεινε ότι πόλεις όπως η Βαλένθια δεν εξαρτώνται πλέον μόνο από τον τουρισμό.

Αντίθετα, υποστήριξε, «ο τουρισμός ζει από την πόλη και την καταβροχθίζει», ζητώντας μια ευρύτερη οικονομική αναθεώρηση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πέρα από τον τομέα αυτό.

Τα σχόλιά του έρχονται εν μέσω της αυξανόμενης αντίδρασης σε όλη την Ισπανία κατά του υπερτουρισμού, με διαμαρτυρίες και αυστηρότερους περιορισμούς να έχουν ήδη εισαχθεί σε αρκετούς σημαντικούς προορισμούς.