Ο Τζιτζικώστας διαψεύδει την έλλειψη στα καύσιμα των αεροσκαφών: «Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα» - iefimerida.gr

Στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ ο Απόστολος Τζιτζικώστας διέψευσε την είδηση ότι υπάρχει κίνδυνος με την ποσότητα των καυσίμων στα αεροσκάφη.

Στη συνέντευξη τύπου στην Λευκωσία, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού ρωτήθηκε για τα αποθέματα καυσίμων σε αεροσκάφη και αεροδρόμια της ΕΕ, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σχολιάζοντας: «Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη για το επόμενο διάστημα κι όσα ακούγονται για ελλείψεις στις επόμενες εβδομάδες δεν ισχύουν».

Χθες, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποιούσε για σοβαρό πρόβλημα με τα αποθέματα στην Ευρώπη, λέγοντας ότι αρκούν για έξι εβδομάδες.



Ο Απ. Τζιτζικώστας, σημείωσε παρ’ όλα αυτά ότι στην ΕΕ «προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο να προκύψουν ελλείψεις εφοδιασμού σε καύσιμα στην αεροπλοΐα, εφόσον συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αρμόδια Συντονιστική Ομάδα Πετρελαίου της Κομισιόν συνεδρίασε χτες και συζήτησε αυτό το θέμα, καθώς η διαθεσιμότητα καυσίμων παραμένει πρωταρχικό μέλημα όλων μας. Άλλωστε, τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της συνολικής κατανάλωσης της Ευρώπης και μόνο το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από εισαγωγές».

Τζιτζικώστας: Λόγω υψηλού κόστους οι ακυρώσεις πτήσεων

Προειδοποίησε ωστόσο ως αν η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί το επόμενο διάστημα «η ΕΕ θα είναι προετοιμασμένη για να προχωρήσει σε συντονισμένη αποδέσμευση των αποθεμάτων καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη. Διατηρούμε αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα αποδεσμευτούν μόνον εφόσον απαιτηθεί. Μέχρι στιγμής πάντως διαχειριζόμαστε χωρίς ελλείψεις την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και επίσης δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων σε αυτό το στάδιο, λόγω έλλειψης καυσίμων. Οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες σχετίζονται με το υψηλό κόστος των καυσίμων κι όχι με έλλειψή τους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τόσο την επάρκεια καυσίμων, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και την αεροπλοΐα, όσο και την απρόσκοπτη τήρηση των δικαιωμάτων των επιβατών πτήσεων».