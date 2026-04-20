﻿Ο Τσαρλς Ντανς σε προχωρημένες συζητήσεις για το The Batman Part II, ως νέος Christopher Dent ﻿ - iefimerida.gr

Ο Τσαρλς Ντανς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για το The Batman Part II, έπειτα από έντονη φημολογία και αλλαγές στο καστ της ταινίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ματ Ριβς συνεχίζει να διαμορφώνει το τελικό σύνολο των ηθοποιών για το καστ του νέου Batman, με τον ρόλο του Christopher Dent να αποτελεί το τελευταίο μεγάλο κομμάτι του παζλ, έπειτα από τις διαδοχικές απορρίψεις γνωστών ονομάτων του Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός Τσαρλς Ντανς / Φωτογραφία: AP

Η αναζήτηση του καστ

Η παραγωγή του The Batman Part II πέρασε από μια μακρά περίοδο αναζήτησης για τον κατάλληλο ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον Christopher Dent, με αρκετά μεγάλα ονόματα να εξετάζονται χωρίς τελική συμφωνία, με αποτέλεσμα οι φαν των ταινιών να αδημονούν να μάθουν ποιος θα είναι τελικά ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον ρόλο.

Ο ρόλος του Christopher Dent

Ο χαρακτήρας θεωρείται κομβικός για την πλοκή, με την παραγωγή να στοχεύει σε έναν ηθοποιό μεγαλύτερης ηλικίας, που θα προσδώσει βάρος και δραματικότητα στον ρόλο.

Η επιστροφή του σκοτεινού ιππότη

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει ως Batman, ενώ το σύνολο του καστ συμπληρώνεται από γνώριμες παρουσίες του franchise, καθώς η ταινία συνεχίζει την πιο σκοτεινή εκδοχή της Gotham υπό τη σκηνοθεσία του Ματ Ριβς, με τον Ριβς να υπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Μάτσον Τόμλιν (Mattson Tomlin).

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζέφρι Ράιτ (Jeffrey Wright), Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell), 'Αντι Σέρκις (Andy Serkis), Πολ Ντέινο (Paul Dano) και, κατά πάσα πιθανότητα, τον Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan).

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου στο Λονδίνο, με την ταινία να φθάνει στις αίθουσες το φθινόπωρο του 2027.

ΑΠΕ-ΜΠΕ