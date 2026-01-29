 Ο Τραμπ θέλει να κάνει «δική» του και τη Mercedes -Τι αποκαλύφθηκε, ποιο ήταν το άγνωστο σχέδιό του - iefimerida.gr
Ο Τραμπ θέλει να κάνει «δική» του και τη Mercedes -Τι αποκαλύφθηκε, ποιο ήταν το άγνωστο σχέδιό του

Τραμπ
Στην αποκάλυψη ότι ο Ντ. Τραμπ προσπάθησε με τον τρόπο του να μεταφέρει το αρχηγίο της Mercedes-Benz στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προχώρησε ο επικεφαλής της γερμανικής φίρμας
Μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχει ανοίξει έντονα η συζήτηση γύρω από τις γεωπολιτικές και οικονομικές φιλοδοξίες του Donald Trump, ωστόσο το ενδιαφέρον του φαίνεται να μην περιορίζεται μόνο σε εδάφη και στρατηγικές περιοχές.

Τον τελευταίο καιρό, ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, καθώς οι κινήσεις και οι δηλώσεις του καταδεικνύουν μια σαφή τάση διεύρυνσης της αμερικανικής επιρροής πέραν των υφιστάμενων συνόρων.

