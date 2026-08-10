Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τους Αμερικανούς και όλους τους ανθρώπους που «σκότωσε και τραυμάτισε σοβαρά» - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απαιτεί αποζημιώσεις από το Ιράν για τους Αμερικανούς και όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά από την Ισλαμική Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανάρτηση του Τραμπ έρχεται μετά τις επανειλημμένες αναφορές της Τεχεράνης για αντίστοιχες αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι πληροφορήθηκε πως εκπρόσωποι του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη η χώρα κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης στρατιωτικής σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αναφέρθηκε ποτέ» στις διαπραγματεύσεις ή στις συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Βλέπω ότι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμηνης στρατιωτικής σύγκρουσης... παρόλο που αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι η απαίτηση του Ιράν αποτελεί «ενδιαφέρουσα ιδέα», καθώς, όπως υποστήριξε, πλέον και η Ουάσιγκτον θα ζητήσει αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά.

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Ο Τραμπ έκανε ειδική αναφορά στις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, στις συγκρούσεις στις οποίες έχει εμπλακεί το Ιράν και στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, ενώ αναφέρθηκε και στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στο USS Cole, καθώς και σε «χιλιάδες άλλους» Αμερικανούς που σκοτώθηκαν σε μάχες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβληθούν και στις οικογένειες «εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών» που, όπως ισχυρίζεται, έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς και για τους 52.000 ανθρώπους που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε μάλιστα ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να εντάξουν το ζήτημα των αποζημιώσεων «σταθερά» σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Το πόσο σημαντική είναι στην πράξη η νέα απαίτηση του Τραμπ παραμένει πάντως ασαφές, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης φέρεται να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η αμερικανική προσέγγιση απέναντι στο Ιράν γίνεται πλέον πιο συγκρατημένη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ουάσιγκτον «χαμηλώνει τους τόνους» και βρίσκεται μόνο σε μια μορφή «ημι-διαπραγμάτευσης» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

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H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Βλέπω ότι οι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμηνης στρατιωτικής σύγκρουσης (η οποία ξεκίνησε επειδή ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ), παρόλο που αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας! Όμως είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, γιατί τώρα απαιτώ και εγώ αντίστοιχα αποζημίωση από το Ιράν για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τις επιθέσεις του με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και σε πολλές συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διαβόητοι, αρχικά υπό την ηγεσία του στρατηγού Σουλεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole, καθώς και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθούν αποζημιώσεις στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που το Ιράν έχει σκοτώσει τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρουμε τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες.

Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να εντάξουν αυτό σταθερά σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»