Εξέλιξη: Δεν θα επιτρέψω προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, υποσχέθηκε ο Τραμπ στους Άραβες ηγέτες - iefimerida.gr

Εξέλιξη: Δεν θα επιτρέψω προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, υποσχέθηκε ο Τραμπ στους Άραβες ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη
Ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη -Φωτογραφία: AP Photo/Evan Vucci
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε σε Άραβες ηγέτες ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μεταδίδει το Politico, επικαλούμενο έξι πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Δύο από τα πρόσωπα που μίλησαν στο Politico είπαν ότι ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός στο θέμα αυτό, κατά τη συνάντηση που είχε με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Δύο άλλες πηγές είπαν ότι η αμερικανική ομάδα παρουσίασε το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, που περιλάμβανε και την υπόσχεση ότι δεν θα προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη.

