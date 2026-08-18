Αυτός είναι ο 16χρονος ήρωας ναυαγοσώστης της Καλιφόρνιας -Ο Τραμπ τον τίμησε στον Λευκό Οίκο, δείτε φωτογραφίες και βίντεο - iefimerida.gr

Στα τέλη Ιουλίου, η δραματική διάσωση ενός 10χρονου αγοριού από έναν 16χρονο ναυαγοσώστη στην Καλιφόρνια έκανε τον γύρο του κόσμου και ο νεαρός έγινε εθνικός ήρωας.

Η ιστορία του νεοσύλλεκτου ναυαγοσώστη των Κρατικών Πάρκων της Καλιφόρνια (California State Parks) Ράιντερ Ουίλιαμς (Ryder Williams) και τα δραματικά πλάνα της διάσωσης του παιδιού έκαναν τον γύρο του πλανήτη, προκαλώντας θαυμασμό αλλά και συγκίνηση για τη γενναιότητα και την αυτοθυσία του 16χρονου, μόλις τις πρώτες ημέρες στο πόστο του.



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Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε τότε ότι θέλει να τιμήσει τον 16χρονο ναυαγοσώστη αλλά δεν είχε γίνει σαφές αν το αγόρι θα δεχόταν την πρόσκλησή του.

Τελικά, ο νεαρός Ράιντερ Ουίλιαμς πήγε στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τον τίμησε για το θάρρος και τη γενναιότητά του και δημοσίευσε και σχετικές φωτογραφίες από τη σεμνή τελετή στο Οβάλ Γραφείο.

Ταπεινός και μουδιασμένος ο νεαρός στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ καλωσόρισε τον 16χρονο ναυαγοσώστη και το αγόρι που διέσωσε, τον 10χρονο Ναθάνιελ Ράι, στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διάσωση «απίστευτη», αποκάλεσε τον νεαρό Γουίλιαμς έναν «πραγματικό Αμερικανό ήρωα» και του απένειμε μια ειδική πολιτική διάκριση για τη γενναιότητά του, μαζί με μία προσωπική ευχή για τα όνειρά του να γίνει πυροσβέστης.



Ο Τραμπ τίμησε στον Λευκό Οίκο τον 16χρονο ήρωα ναυαγοσώστη της Καλιφόρνιας / Πηγή φωτογραφίας Λευκός Οίκος

Το ευχάριστο κλίμα ωστόσο άλλαξε όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του CNN Κρίστεν Χολμς για μια ερώτηση εξωτερικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντάς την ασεβή και fake, ​​μπροστά στα δύο αγόρια που παρακολουθούσαν μουδιασμένα τη σκηνή.

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Παρά την εθνική αναγνώριση, ο 16χρονος παρέμεινε ταπεινός, δηλώνοντας ότι απλώς βασίστηκε στην εξαιρετική εκπαίδευση που έχει λάβει και εξέφρασε την ελπίδα η πράξη του να εμπνεύσει τον κόσμο να νοιάζεται περισσότερο για τους γύρω του.