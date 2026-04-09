Reuters: Ο Τραμπ συζητά με συμβούλους του το ενδεχόμενο να αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ενοχλημένος από την απροθυμία των συμμάχων στο ΝΑΤΟ να βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ, συζήτησε με τους συμβούλους του την απόσυρση δυνάμεων από την Ευρώπη.

Το Reuters προσθέτει πως ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εξίσου εξοργισμένος με τους συμμάχους γιατί του χάλασαν τα σχέδια να πάρει υπό την αμερικανική κυριαρχία τη Γροιλανδία.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τις συζητήσεις στο διεθνές πρακτορείο, ωστόσο σημειώνει πως δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση και ο Λευκός Οίκος δεν ζήτησε από το Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια για τη μείωση του αριθμού των Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη.

Χθες, η WSJ ανέφερε πως ο Τραμπ είχε σκέψεις για ανασχεδιασμό των στρατευμάτων του στην Ευρώπη, με σκοπό να τα αποσύρει από χώρες με τις οποίες έχει έρθει σε ρήξη, όπως η Ισπανία, στέλνοντάς τα σε χώρες που έχει καλή συνεργασία, όπως η Ελλάδα και η Πολωνία, μεταξύ άλλων.

Το γεγονός και μόνο ότι έχει υπάρξει τέτοια συζήτηση του Τραμπ με το επιτελείο του υποδηλώνει ότι έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες, σημειώνει το Reuters.

Χθες, στη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε, επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του προς τους συμμάχους, σε μια σχέση που βρίσκεται στο χειρότερο επίπεδό της από την ίδρυση της Συμμαχίας.

Σήμερα, στην Ευρώπη σταθμεύουν περισσότεροι από 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες - οι 30.000 και πλέον στη Γερμανία. Αρκετές χιλιάδες βρίσκονται επίσης στην Ιταλία, τη Βρετανία και την Ισπανία. Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα επηρεαστούν ή πόσοι στρατιώτες ενδέχεται να αποσυρθούν, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει το σχέδιο αυτό.

Συμμαχία σε κρίση

Αν και η σχέση του Τραμπ με το ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν ασταθής -επί χρόνια κατηγορούσε τους Ευρωπαίους ότι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους-, οι τελευταίοι τρεις μήνες υπήρξαν ιδιαίτερα ταραχώδεις.

Τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε διατλαντική κρίση, όταν επανέλαβε την απειλή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, που είναι έδαφος της Δανίας, συμμάχου των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Αφού ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, εκφράζει δυσαρέσκεια επειδή οι σύμμαχοί του δεν προσφέρθηκαν να βοηθήσουν για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Διπλωμάτες στο ΝΑΤΟ λένε ότι οι ΗΠΑ δεν ξεκαθάρισαν εάν ανέμεναν να ξεκινήσει κάποια αποστολή στο Ορμούζ κατά τη διάρκεια ή μετά τον πόλεμο. Δεν διευκρίνισαν, επίσης, τι θα περίμεναν από κάθε χώρα του ΝΑΤΟ ξεχωριστά.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πάντως στο Reuters ότι ο Τραμπ συζητούσε συγκεκριμένα την επιστροφή των στρατιωτών πίσω στις ΗΠΑ, αντί για τη μετακίνησή τους σε διαφορετικές, ξένες χώρες.