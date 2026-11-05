Ο Τραμπ στηρίζει Χέγκσεθ αλλά το Πεντάγωνο μπήκε σε περιπέτειες -Το παρασκήνιο μετά την εκλογική συντριβή και η αναζήτηση ευθυνών - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την ώρα που πληθαίνουν τα ερωτήματα για το πολιτικό του μέλλον, μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές και την δυσαρέσκεια για τον πόλεμο με το Ιράν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Παρά τη δημόσια στήριξη του Τραμπ, η θέση του υπουργού Άμυνας Χέγκσεθ κρίνεται επισφαλής. Η απομάκρυνσή του εξετάζεται καθώς οι Ρεπουμπλικανοί αναζητούν υπεύθυνους για την εκλογική ήττα, με επίκεντρο την πολιτική του πολέμου στο Ιράν.

Η δυσαρέσκεια αυξάνεται στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Βουλευτές κατηγορούν τον Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν και για τις τεταμένες σχέσεις του με το Κογκρέσο που υπονομεύουν την έγκριση του αμυντικού προϋπολογισμού.

Οι Δημοκρατικοί, έχοντας πλέον τον έλεγχο του Κογκρέσου, προαναγγέλλουν εκτεταμένες έρευνες για τη διαχείριση του Πενταγώνου. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο πόλεμος στο Ιράν, οι εκκαθαρίσεις αξιωματούχων και αμφιλεγόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι συζητήσεις στον Λευκό Οίκο περιλαμβάνουν πιθανούς αντικαταστάτες του. Παράλληλα, ακούγεται το σενάριο του διορισμού του στη Γερουσία για την έδρα του Τενεσί.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έγινε την Τετάρτη, μία ημέρα μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και την ανάκτηση του ελέγχου και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου.

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Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του υπουργού Άμυνας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τον ίδιο ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της στρατιωτικής σύγκρουσης με την Τεχεράνη, απάντησε: «Όχι, πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά».

Ωστόσο, πίσω από τη δημόσια υποστήριξη του Τραμπ, πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι η απομάκρυνση του Χέγκσεθ εξακολουθεί να αποτελεί πιθανό σενάριο, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να αξιολογήσουν τα αίτια της εκλογικής τους ήττας, με τα βλέμματα να στρέφονται στο Πεντάγωνο και την πολιτική του πολέμου με το Ιράν να τίθεται στο επίκεντρο.

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Ο πόλεμος με το Ιράν και η αναζήτηση υπευθύνων

Ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας «θα μπορούσε να βρεθεί στη λίστα όσων κινδυνεύουν με απομάκρυνση», εξαιτίας του πολέμου. «Κάποιος θα πρέπει να χρεωθεί την ευθύνη γι' αυτό και ξέρετε ότι δεν πρόκειται να είναι ο ίδιος ο Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα τον καθοριστικό ρόλο του Χέγκσεθ στην απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Μάλιστα, στις 23 Μαρτίου είχε αναφερθεί δημοσίως στη στάση του, λέγοντας: «Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που εξέφρασε την άποψη και είπες: "Ας το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο"».

Την ίδια ημέρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αμφισβήτησε δημόσια κατά πόσο άξιζε το κόστος του πολέμου με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση συνέβαλε στην απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς.

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Η στάση του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του Τζορτζ Μπους το 2006. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος απέπεμψε αμέσως τον υπουργό Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ το πρωί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τον πόλεμο στο Ιράκ είχε συμβάλει στην επικράτηση των Δημοκρατικών.

Ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP

Η ενόχληση των Ρεπουμπλικανών

Ο Χέγκσεθ αποτελεί μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, έχοντας προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι είχε καταθέσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά άρθρα παραπομπής του υπουργού Άμυνας, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας, επειδή ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

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Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε στο CBS ότι ο Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν αναπόφευκτο απολογισμό. Όπως υποστήριξε, οι τεταμένες σχέσεις του με τους βουλευτές υπονομεύουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την έγκριση αμυντικού προϋπολογισμού ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων.

«Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές πρέπει να εξετάσουμε εάν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να προωθήσει αυτά τα αιτήματα στο Κογκρέσο, εφόσον θέλει να πετύχει κάτι πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η οποία απέχει μόλις 60 ημέρες», ανέφερε.

Πιτ Χέγκσεθ / AP

Στη σέντρα και από τους Δημοκρατικούς

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί έχουν προαναγγείλει εκτεταμένες έρευνες για τη διαχείριση του Πενταγώνου από τον Χέγκσεθ. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η στρατηγική του στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά και οι εκκαθαρίσεις υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

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Έλεγχος αναμένεται επίσης να ασκηθεί για την πολιτική του απέναντι στην Ουκρανία, καθώς και για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Η αντιπαράθεση έχει λάβει κατά καιρούς και προσωπικές διαστάσεις. Πέρυσι, ο Χέγκσεθ επιχείρησε να κινήσει διαδικασία δίωξης κατά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, καθώς εκείνος και άλλοι πέντε Δημοκρατικοί με στρατιωτικό ή υπηρεσιακό υπόβαθρο είχαν καλέσει τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να αρνούνται να εκτελούν παράνομες διαταγές. Ο υπουργός Άμυνας τους κατηγόρησε για στάση που ισοδυναμεί με ανταρσία.

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Πιτ Χέγκσεθ στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία AP

Έρχονται δύσκολες μέρες για τον Χέγκσεθ

Ο Άνταμ Σμιθ, Δημοκρατικός βουλευτής που αναμένεται να αναλάβει την ηγεσία της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων την επόμενη χρονιά, έχει δεσμευτεί για αυστηρό κοινοβουλευτικό έλεγχο, τόσο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν όσο και για αυτό που χαρακτήρισε διάβρωση του «απολιτικού χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων».

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις, η έντονη δυσαρέσκεια στο Καπιτώλιο για τον Χέγκσεθ έχει ήδη συμπεριληφθεί στις συζητήσεις του Λευκού Οίκου για πιθανούς αντικαταστάτες του. Ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η ανάγκη να αναλάβει το Πεντάγωνο πρόσωπο που θα μπορεί να αποστασιοποιηθεί από τις αποφάσεις της προηγούμενης περιόδου, οι οποίες αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών.

Το Πεντάγωνο, πάντως, επιμένει ότι ο υπουργός θα παραμείνει στη θέση του. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ είναι «100% αφοσιωμένος» στην ηγεσία του υπουργείου έως τη λήξη της θητείας του Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου 2029. Ο εκπρόσωπος Σον Πάρνελ πρόσθεσε ότι ο υπουργός «δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να αποθαρρυνθεί από πολιτικούς που επιδιώκουν να αποκομίσουν κομματικά οφέλη ή να ξεκινήσουν προσχηματικές έρευνες, ενώ δεν υπάρχει καμία παράνομη ενέργεια».

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Ο Πιτ Χέγκσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP

Το σενάριο της Γερουσίας και η θέση του Τενεσί

Ένα διαφορετικό σενάριο για το πολιτικό μέλλον του Χέγκσεθ αφορά τη Γερουσία. Εδώ και καιρό κυκλοφορούν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει ή να αναλάβει την έδρα της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Μάρσα Μπλάκμπερν στο Τενεσί, η οποία εξελέγη την Τρίτη κυβερνήτης της πολιτείας και αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Η θητεία της Μπλάκμπερν στη Γερουσία έχει ακόμη τέσσερα χρόνια. Ως κάτοικος του Τενεσί, ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να διοριστεί στη θέση της χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει σε εκλογική αναμέτρηση.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να δει τον υπουργό Άμυνας να αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη έδρα, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και, στην πραγματικότητα, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ δημοφιλής εάν αναλάμβανε αυτή τη θέση». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακούσει κάτι σχετικό.

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Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει δημοσίως τον Χέγκσεθ, δίνοντάς του σημαντική ελευθερία κινήσεων στην προσπάθειά του να αναδιαμορφώσει το Πεντάγωνο.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα οι δύο άνδρες διαφώνησαν δημόσια, όταν ο πρόεδρος ακύρωσε το σχέδιο του υπουργού να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα του Νιντάλ Χασάν, του δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ.

Η σχέση του Τραμπ και του Χέγκσεθ έχει οικοδομηθεί πάνω στην εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλο αλλά και του δυναμικούς τους χαρακτήρα. Το εκλογικό αποτέλεσμα όμως μπορεί να χωρίσει τελικά τους δρόμους τους.