Ο Τραμπ σνομπάρει τελικά το «Βραβείο Ισραήλ» - iefimerida.gr

Στις 22 Απριλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να τιμηθεί με το «Βραβείο Ισραήλ 2026», αλλά αποφάσισε τελικά να μην παρευρεθεί στην απονομή.

Τις προηγούμενες ημέρες, το παρασκήνιο σχετικά με το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα ταξίδευε στην Ιερουσαλήμ για να παραλάβει το βραβείο του οργίαζε, αλλά οι προετοιμασίες ήταν πυρετώδεις.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Τραμπ, σε δηλώσεις του στα τέλη Μαρτίου, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να παραλάβει το Βραβείο, αλλά τα πράγματα άλλαξαν μετά τη συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν (η οποία απογοήτευσε τον Νετανιάχου).

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynetnews, o πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα πάσει στο Ισραήλ και δεν θα συμμετάσχει στην τελετή απονομής των Βραβείων - ούτε καν μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ θα πάρει το βραβείο του αργότερα, «όταν θα επισκεφθεί τη χώρα»

Η απονομή των Βραβείων Ισραήλ παραδοσιακά πραγματοποιείται την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, στις 22 Απριλίου.

Η τελετή απονομής θα γίνει κανονικά, αλλά οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι το βραβείο θα απονεμηθεί στον Τραμπ αργότερα, «όταν θα επισκεφθεί τη χώρα».

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του «Βραβείου Ισραήλ», η ανακοίνωση του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ θα αναφερθεί σε βίντεο.

Ωστόσο, η επίσημη απονομή του βραβείου θα αναβληθεί για ξεχωριστή τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου, σε μελλοντική επίσκεψη.

Ο Τραμπ αναμένεται να τιμηθεί με το Βραβείο για την «Ειδική Συνεισφορά του στο Κράτος του Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό».



Ακυρώνεται το σόου προς τιμήν του Τραμπ

Αν και ο Λευκός Οίκος δεν είχε επιβεβαιώσει επισήμως ότι ο Τραμπ θα παρευρισκόταν στην τελετή απονομής -λόγω και του ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν λήγει στις 21 Απριλίου-, το Ισραήλ έκανε προετοιμασίες για να υποδεχθεί των πρόεδρο των ΗΠΑ όπως του αρμόζει (και του αρέσει).

Μάλιστα, οι διοργανωτές σκόπευαν να δώσουν στην εκδήλωση μια «διεθνή χροιά».

Επιπλέον, η Ισραηλινή ποπ σταρ Νόα Κίρελ αναμενόταν να ερμηνεύσει ένα τραγούδι και έναν χορό προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ Αραμπέλα, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Εβραίου γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρών στην τελετή ο Χαβιέρ Μιλέι

Ανεξάρτητα με τη λήξη της εκεχειρίας και τις εξελίξεις στον πόλεμο, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι σκοπεύει να ταξιδέψει στο Ισραήλ για τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με το ynet, η συμφωνία για την επίσκεψή του επιτεύχθηκε πριν από την κατάπαυση του πυρός και ο Μιλέι αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 18 Απριλίου.