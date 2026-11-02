Ο Τραμπ «σαρώνει» τις ΗΠΑ με συγκεντρώσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές -Δεν κοιμάται ποτέ, κέντρο επιχειρήσεων και πάρτι το Air Force 1 - iefimerida.gr

Σε έναν ασταμάτητο προεκλογικό μαραθώνιο έχει επιδοθεί ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, περιοδεύοντας από πολιτεία σε πολιτεία με το Air Force One.

Με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν προβάδισμα των Δημοκρατικών και το κόμμα του να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάχη για το Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μπει σε ρυθμούς προεκλογικής εκστρατείας σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο.

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Διασχίζει τη χώρα, επισκέπτεται πολιτείες που κέρδισε στις εκλογές του 2024, συναντά υποψηφίους και πραγματοποιεί αλλεπάλληλες ομιλίες, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους στην τελική ευθεία πριν από την κάλπη της Τρίτης.

Όπως αποκαλύπτει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της η Daily Mail, οι πτήσεις του Τραμπ έχουν μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο μείγμα προεκλογικής εκστρατείας, κοινωνικών συναναστροφών και παρέλασης διάσημων προσώπων.

Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP

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26 συγκεντρώσεις σε 23 ημέρες και συνεχείς περιοδείες

Ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει 26 προεκλογικές συγκεντρώσεις σε διάστημα μόλις 23 ημερών, σε μια προσπάθεια να δώσει ώθηση στους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει κυρίως πολιτείες που είχε κερδίσει το 2024, ενώ στις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τη Φλόριντα, το Κάνσας και την Αϊόβα.

Η ένταση της εκστρατείας έχει αιφνιδιάσει ακόμη και Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, οι οποίοι επί μήνες διαμαρτύρονταν ιδιωτικά ότι ο πρόεδρος δεν έδειχνε ιδιαίτερη διάθεση να βγει στον προεκλογικό στίβο.

Ο ίδιος παρακολουθεί στενά τα περιθώρια εγγραφής ψηφοφόρων και τα αποτελέσματα της πρόωρης ψηφοφορίας, αν και εμφανίζεται δύσπιστος απέναντι στις δημόσιες δημοσκοπήσεις. Όταν υποψήφιοι ταξιδεύουν μαζί του, πραγματοποιεί κατ' ιδίαν συναντήσεις για να συζητήσει τις εκλογικές τους αναμετρήσεις.

H Νίκι Μινάζ επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος /Φωτογραφία AP

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Διασημότητες, selfies και πάρτι στο Air Force One

Στον ευρύχωρο χώρο υποδοχής του νέου Air Force One, το οποίο έχει δωρίσει το Κατάρ, η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα ζωηρή, όπως αποκαλύπτει το βρετανικό δημοσίευμα. Συνεργάτες του Τραμπ, μέλη του Κογκρέσου και οι σύζυγοί τους φωτογραφίζονται, βγάζουν selfies και συνομιλούν με διάσημους καλεσμένους, περιμένοντας την επιβίβαση του προέδρου.

«Είναι σίγουρα μια ατμόσφαιρα πάρτι», περιέγραψε στην Daily Mail ένας από τους προσκεκλημένους που συμμετείχαν σε προεκλογική πτήση, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν επιβιβάζεται ο Τραμπ μαζί με τον στενό κύκλο συνεργατών του: τη Νάταλι Χαρπ, τον Νταν Σκαβίνο, τη Μάργκο Μάρτιν και τον Στίβεν Τσουνγκ, καθώς και τους βοηθούς του Γουόλτ Ναούτα και Κρις Αμπροσίνι.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, συμμετέχει περιστασιακά στις αποστολές, ενώ επιχειρεί να επαναφέρει την παλιά προεκλογική ομάδα του προέδρου. Πρώην στελέχη της εκστρατείας του, όπως οι Τζόνι ΝτεΣτέφανο, Ντανιέλ Αλβαρεζ, Άλεξ Μπρουσέβιτς και Τζέισον Μίλερ, έχουν επιστρέψει για να συνδράμουν στην κρίσιμη αναμέτρηση

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Ο Τραμπ χαιρετά προσωπικά κάθε καλεσμένο, ανταλλάσσει χειραψίες, φωτογραφίζεται και συχνά προσφέρει μια σύντομη ξενάγηση στο αεροσκάφος.

«Είναι ένα συναρπαστικό περιβάλλον. Όλοι είναι εξαιρετικά ενθουσιασμένοι. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο Air Force One», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Παρά το κλίμα πάρτι, ο πρόεδρος δεν εγκαταλείπει την προεκλογική προετοιμασία. Στις πτήσεις προς τους προορισμούς του επεξεργάζεται τις ομιλίες του μαζί με τον λογογράφο Ρος Γουόρθινγκτον και εξετάζει τα τελευταία εκλογικά δεδομένα με τους συμβούλους Ματ Μπρασό και Ρίτσαρντ Γουόλτερς.

Στην ομάδα έχει επιστρέψει και ο εξωτερικός σύμβουλος Τζέιμς Μπλερ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο τον Απρίλιο για να επικεντρωθεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Η επιστροφή του ακολούθησε ένα επεισόδιο κατά το οποίο ο Τραμπ είχε απειλήσει να τον απολύσει, όταν εκείνος και ο Κρις ΛαΣιβίτα ταξίδεψαν στα Βαλκάνια για να συμβουλεύσουν ξένη προεκλογική εκστρατεία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος κατευνάστηκε όταν οι δύο άνδρες δώρισαν τις αμοιβές τους στην προεδρική βιβλιοθήκη του.

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Ακόμη και οι διατροφικές συνήθειες στις πτήσεις έχουν αλλάξει. Τα μεταμεσονύκτια γεύματα από τα McDonald's ανήκουν στο παρελθόν, καθώς οι σεφ του Λευκού Οίκου σερβίρουν πλέον φαγητά που συνήθως προσαρμόζονται στην κουζίνα του προορισμού. Ο Τραμπ μοιράζει επίσης γλυκά, όπως προεδρικά M&M's, Hershey's Kisses και Starbursts, τα οποία οι καλεσμένοι κρατούν ως αναμνηστικά.

Η αποφόρτιση φαίνεται πως συνδέεται με την πτήση της επιστροφής. Ο πρόεδρος περνάει λίγο χρόνο στο κεντρικό σαλόνι του αεροσκάφους, όπου στις οθόνες προβάλλονται αγώνες ποδοσφαίρου ή το Fox News.

Σε προεκλογικό μαραθώνιο ο Τραμπ / Φωτογραφία AP

Ο Τραμπ δεν κοιμάται ποτέ

«Στην επιστροφή υπάρχει σίγουρα περισσότερο η ατμόσφαιρα πάρτι», ανέφερε ένας από τους επιβάτες. «Κανείς δεν κοιμάται. Όλοι χαλαρώνουν, συζητούν ή εργάζονται», πρόσθεσε ένας άλλος.

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Όποιος αποκοιμηθεί κινδυνεύει να φωτογραφηθεί και να γίνει αντικείμενο πειραγμάτων στις ομαδικές συνομιλίες.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, δεν κοιμάται ποτέ στο αεροσκάφος. «Το να τον αποκαλέσεις ακούραστο σαν το λαγουδάκι της Energizer είναι λίγο», σχολίασε ανώτερος συνεργάτης του Λευκού Οίκου.

Αφού προτρέψει τους επιβάτες να απολαύσουν την πτήση, αποσύρεται στο γραφείο του για τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις.

Οι πτήσεις καταλήγουν συνήθως στη βάση Άντριους τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι εξαντλημένοι συνεργάτες επιστρέφουν στα σπίτια τους, μόνο και μόνο για να βρεθούν ξανά στον Λευκό Οίκο λίγες ώρες αργότερα, προκειμένου να ξεκινήσουν την επόμενη περιοδεία.

Στο επιτελείο του Τραμπ επιμένουν ότι ο πρόεδρος και ο εκλογικός μηχανισμός του έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν τους Ρεπουμπλικανούς. Ακόμη και σε περίπτωση ήττας, υπενθυμίζουν ότι ο ίδιος θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο για δύο ακόμη χρόνια, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο.

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«Ο εκλογικός μας μηχανισμός, ο μηχανισμός του προέδρου, έχει κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικανούς να κερδίσουν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος.

Έτσι, ο προεκλογικός μαραθώνιος του Τραμπ συνεχίζεται με αλλεπάλληλες πτήσεις, ομιλίες και συναντήσεις, σε ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει σχεδόν κανένα περιθώριο ανάπαυσης. Πίσω από τις selfies, τις διασημότητες και το κλίμα γιορτής στο Air Force One, το διακύβευμα παραμένει καθαρά πολιτικό: η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

O Μάικ Τάισον με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου / Φωτογραφία AP

Από τον Μάικ Τάισον στη Νίκι Μινάζ

Στην προσπάθειά του να δώσει μεγαλύτερη δημοσιότητα στην εκστρατεία, ο Αμερικανός πρόεδρος το τελευταίο διάστημα ποντάρει και στη δύναμη των διάσημων υποστηρικτών του.

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Τον τελευταίο μήνα, στο Air Force One έχουν επιβιβαστεί οι θρύλοι της πυγμαχίας Φλόιντ Μέιγουεδερ Τζούνιορ, Μάικ Τάισον και Εβάντερ Χόλιφιλντ, ο θρύλος του NASCAR Ρίτσαρντ Πέτι, ο πρόεδρος των New York Yankees Ράντι Λεβίν, ο πρώην προπονητής του NFL Τζον Γκρούντεν και ο παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τοντ Γκάρλεϊ.

Ξεχωριστή θέση έχει η Νίκι Μινάζ, η πιο προβεβλημένη διάσημη υποστηρίκτρια του Τραμπ, η οποία εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση στο Μίσιγκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η παρουσία της συγκέντρωσε τα βλέμματα, ενώ πρωτοσέλιδα έγιναν και τα σχόλια του προέδρου για τα οπίσθιά της.

Η Νίκι Μινάζ με τον Ντόναλντ Τραμπ /Φωτογραφία AP

Στο πλευρό του Τραμπ ταξίδεψαν επίσης ο πρώην αστέρας του κολεγιακού ποδοσφαίρου Τζόνι Μάνζιελ και ο δύο φορές πρωταθλητής του Super Bowl Ντάνι Αμεντόλα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδείας στο Τέξας. Ο σταρ της κάντρι μουσικής Τζέισον Όλντιν εμφανίστηκε σε συγκέντρωση του προέδρου στη Τζόρτζια.

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Ορισμένοι καλεσμένοι έχουν μάλιστα την ευκαιρία να μετακινηθούν με το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο, ή ακόμη και με το «Beast», την ειδικά θωρακισμένη λιμουζίνα του Τραμπ.

«Ο Μάικ Τάισον μπορεί να ταξιδέψει με το Marine One, επειδή είναι ένας αμερικανικός θρύλος», ανέφερε σύμβουλος του προέδρου, σχολιάζοντας την σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον θρυλικό πυγμάχο.

Ο Τραμπ έχει βγει μπροστά για να ενισχύσει το κόμμα και τους υποψηφίους του, καθώς το κλίμα γίνεται ολοένα πιο πιεστικό για τους Ρεπουμπλικανούς, ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται ασφαλείς εκλογικές περιφέρειες για το κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αμφίρροπες αναμετρήσεις με τους Δημοκρατικούς.

Καθοριστικό ρόλο στην υποχώρηση της εκλογικής δυναμικής της κυβερνητικής παράταξης φαίνεται να παίζει η δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια και την αύξηση του κόστους ζωής, αλλά και η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν.

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Ωστόσο, ο Αμερικανός υπολογίζει στην προσωπική του δυναμική και το ιστορικό δημοσκοπικών ανατροπών.