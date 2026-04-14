Ο Τραμπ προκαλεί κρίση με τους Αμερικανούς Καθολικούς -Οργή για τα σχόλια στον Πάπα και τη φωτογραφία με τον Χριστό - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε κρίση με τους Αμερικανούς καθολικούς, αφού επιτέθηκε στον Πάπα και δημοσίευσε φωτογραφία ΑΙ ως Ιησούς Χριστός.

Η νέα αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το Βατικανό δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής έντασης, αλλά μια σύγκρουση με πιθανές πολιτικές συνέπειες στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Τραμπ: Η εικόνα του ως Ιησούς Χριστός προκάλεσε σάλο

Αφορμή στάθηκε η δημοσίευση μιας εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και φέρεται να απεικόνιζε τον Τραμπ ως τον Ιησού Χριστό, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο στους καθολικούς πιστούς όσο και σε τμήματα της ίδιας του της πολιτικής βάσης.

Η εικόνα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσίαζε τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια σκηνή θεραπείας, με φόντο αμερικανικά σύμβολα ισχύος και τον ίδιο να εμφανίζεται ως Χριστός, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Παρότι ο ίδιος ο Τραμπ επιχείρησε να υποστηρίξει ότι επρόκειτο για απεικόνιση «εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού» και ενώ κατέβασε την ανάρτηση, δεν έπεισε.

Η εικόνα του Τραμπ ως Χριστού θεραπευτή είχε προηγηθεί μιας σφοδρής ανάρτησης εναντίον του Πάπα, ο οποίος είχε μόλις καταδικάσει την πολιτική του Αμερικανού προέδρου στο Ιράν.

«Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί αποδεκτό το Ιράν να διαθέτει πυρηνικά όπλα», είχε κατηγορήσει ο Ντόναλντ Τραμπ τον Πάπα Λέοντα.

«Δεν φοβάμαι ούτε την κυβέρνηση Τραμπ ούτε να διακηρύξω δυνατά το μήνυμα του Ευαγγελίου, κάτι που πιστεύω ότι είναι η αποστολή μου εδώ στη Γη» δήλωσε ο Πάπας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ενώ κατευθυνόταν προς το Αλγέρι.

Το Σάββατο το βράδυ, στη Ρώμη, ο Πάπας είχε δηλώσει: «Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη δύναμης! Αρκετά με τον πόλεμο! Η αληθινή δύναμη εκδηλώνεται στην υπηρεσία της ζωής».

Παρά τις προσπάθειες του Αμερικανού αντιπροέδρου -καθολικός στο θρήσκευμα- Τζέι Ντι Βανς να υποβαθμίσει το περιστατικό, μιλώντας απλά για μια «χιουμοριστική ανάρτηση», το κακό είχε γίνει.

Σφοδρές αντιδράσεις κατά του Τραμπ

Το βράδυ της Κυριακής, ο αρχιεπίσκοπος Πολ Κόκλεϊ, πρόεδρος της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέδωσε ανακοίνωση για να υπερασπιστεί τον Πάπα Λέοντα XIV.

«Είμαι απογοητευμένος που ο πρόεδρος επέλεξε να καταγράψει τόσο προσβλητικά σχόλια για τον Άγιο Πατέρα», δήλωσε. «Ο Πάπας Λέων δεν είναι αντίπαλός του, ούτε ο Πάπας είναι πολιτικός. Είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού, ο οποίος εκφράζεται στο όνομα της αλήθειας του Ευαγγελίου και με μέριμνα για τη σωτηρία των ψυχών».

Το ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι η κρίση δεν περιορίστηκε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας, όπως σημειώνει η Le Monde. Προτεστάντες και προσωπικότητες της αμερικανικής Δεξιάς καταδίκασαν επίσης την ανάρτηση, κάνοντας λόγο για «σκανδαλώδη βλασφημία».

Η κολυμβήτρια Ράιλι Γκέινς, η οποία αγωνίζεται ενάντια στην παρουσία τρανσέξουαλ αθλητών στον αγωνιστικό αθλητισμό, σημείωσε: «Σοβαρά, δεν καταλαβαίνω γιατί το δημοσίευσε αυτό. Το πιστεύει πραγματικά; Ό,τι και να είναι, δύο πράγματα είναι αλήθεια: λίγη ταπεινότητα θα του έκανε πολύ καλό. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον Θεό», δήλωσε.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του καθολικού podcaster Μάικλ Νόουλς: «Είναι καθήκον του προέδρου, τόσο σε πνευματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, να αποσύρει αυτή τη φωτογραφία, όποιες και αν ήταν οι προθέσεις του».

Αποκορύφωμα στο σάλο που προκλήθηκε ήταν και η σχετική δήλωση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία να επιτεθεί στον Τραμπ, καθώς έσπευσε να υπερασπιστεί τον Πάπα, καταδικάζοντας την προσβολή προς τον Ιησού Χριστό.

«Καταδικάζω την προσβολή που απευθύνθηκε στην Εξοχότητά Σας εκ μέρους του μεγάλου έθνους του Ιράν, και δηλώνω ότι η βεβήλωση του Ιησού -του προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης- είναι απαράδεκτη για κάθε ελεύθερο άνθρωπο», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οργή στην κοινότητα των Καθολικών στις ΗΠΑ

Όπως σημειώνει η Le Monde, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη σύνθετη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον καθολικισμό.

Από την εποχή των διακρίσεων κατά των καθολικών εποίκων έως την εκλογή μόλις δύο καθολικών προέδρων, όπως ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και ο Τζο Μπάιντεν, η θέση της Καθολικής Εκκλησίας στην αμερικανική κοινωνία υπήρξε διαχρονικά αντικείμενο συζήτησης.

Σήμερα, οι καθολικοί αποτελούν ένα σημαντικό εκλογικό σώμα, το οποίο συχνά καθορίζει εκλογικές ισορροπίες.

Αυτή η άνευ προηγουμένου δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το Βατικανό φέρνει τους συντηρητικούς καθολικούς σε δύσκολη θέση. Η Le Monde επισημαίνει ότι, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, το 2024, το 55% των καθολικών (62% των λευκών και 41% των Λατίνων) ψήφισαν τον Ρεπουμπλικανό.