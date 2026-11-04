Ο Τραμπ προειδοποιεί για σύγκρουση με τους Δημοκρατικούς σε περίπτωση ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές: «Θα ασκώ βέτο σε όλα» - iefimerida.gr

Καθώς οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές κλείνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η εξουσία του μπορεί να ασκεί βέτο σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν.

«Ιστορικά, ασκείς βέτο για μερικούς μήνες και στη συνέχεια έρχονται και λένε: “Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία”», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CBS News την ημέρα των εκλογών, δίνοντας ένα στίγμα των προθέσεών του για την επόμενη ημέρα των εκλογών, εφ όσον χαθεί η Βουλή και η Γερουσία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να διευρύνει τη χρήση των εκτελεστικών εξουσιών του, εάν οι Δημοκρατικοί επιχειρήσουν να περιορίσουν τις αρμοδιότητές του μέσω του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει παρόμοια άποψη και μία ημέρα νωρίτερα, την παραμονή των εκλογών, σε συνέντευξή του στη Μιράντα Ντιβάιν, στο podcast «Pod Force One» της εφημερίδας New York Post.

«Πιστεύω ότι θα τα πάμε εξαιρετικά, αλλά αν δεν κερδίσουμε, θα ασκήσω βέτο σε όλα. Θα ασκώ βέτο ξανά και ξανά και στη συνέχεια θα έρθουν και πιθανότατα θα καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες στην πορεία, αλλά τα πράγματα δεν θα ήταν τόσο καλά», δήλωσε.