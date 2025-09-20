Ο Τραμπ προειδοποιεί για «μεγάλα προβλήματα» μετά τη νέα ρωσική πρόκληση στη Βαλτική -Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ - iefimerida.gr

O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για «μεγάλο πρόβλημα» κληθείς να σχολιάσει την εισβολή μαχητικών αεροσκαφών της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, με το Ταλίν να κάνει λόγο για πρωτοφανή παραβίαση. Το συμβάν πυροδότησε νέες διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ με μέλη του να κατηγορούν τη Ρωσία ότι δοκιμάζει με ολοένα και μεγαλύτερο θράσος τις αντιδράσεις της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ απογείωσε ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 καθώς και σουηδικά και φινλανδικά αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, σύμφωνα με εκπρόσωπο της συμμαχίας.

Η κίνηση αυτή [της Ρωσίας] «δεν είναι το είδος της συμπεριφοράς που θα περίμενε κανείς από μια επαγγελματική πολεμική αεροπορία», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο'Ντόνελ σε ανακοίνωσή του, μολονότι η Μόσχα διαψεύδει ότι μαχητικά της εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Πρόκειται για την τέταρτη εισβολή ρωσικών μαχητικών φέτος στην Εσθονία φέτος και την τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου κράτους μέλους του ΝΑΤΟ αυτόν τον μήνα, μετά από περιστατικά στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Τραμπ: «Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό»

Οι κινήσεις αυτές της Μόσχας συνέπεσαν με τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου να προσεγγίσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και να αναβάλει τις πρόσθετες κυρώσεις κατά του Ρώσου ηγέτη και της οικονομίας του, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Τραμπ εγκατέλειψε την πολιτική της εποχής Μπάιντεν να διοχετεύει όπλα και πυρομαχικά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, πουλώντας τα σε Ευρωπαίους ηγέτες για να τα στείλουν στη χώρα.

Ο Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, δήλωσε ότι πρόκειται να ενημερωθεί για την εισβολή αργότερα μέσα στην ημέρα. Δεν δεσμεύτηκε για την αντίδραση των ΗΠΑ.

«Θα πρέπει να το κοιτάξω», είπε ο Τραμπ. «Θα με ενημερώσουν σύντομα και θα σας μιλήσω σχετικά απόψε ή αύριο. «Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε.

Η Εσθονία ζήτησε ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, χαρακτήρισε την παραβίαση από τα ρωσικά αεροσκάφη «εντελώς απαράδεκτη» και δήλωσε ότι το Ταλίν ζήτησε ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής σε βάρος κάποιου από τα μέλη της και μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συντονισμένη δράση μεταξύ των συμμάχων.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας κάλεσε νωρίτερα την Παρασκευή τον Ρώσο επιτετραμμένο. Η Κάγια Κάλλας, επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» στο Χ.

Τα ρωσικά MiG εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια για συνολικά 12 λεπτά σε μια «άνευ προηγουμένου θρασεία» εισβολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα. «Οι ολοένα και πιο εκτεταμένες δοκιμές των συνόρων και η αυξανόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχεία κλιμάκωση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», είπε.

Σε επιφυλακή η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε υψηλή επιφυλακή μετά την άνευ προηγουμένου κίνηση της συμμαχίας να καταρρίψει ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο αυτόν τον μήνα, η πρώτη τέτοια κίνηση από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Το ΝΑΤΟ ενίσχυσε τα ανατολικά σύνορά του αναπτύσσοντας πρόσθετα συστήματα αεράμυνας και στρατιωτικά αεροσκάφη σε μια επιχείρηση με την ονομασία «Eastern Sentry».

Η Πολωνία ζήτησε διαβούλευση με το ΝΑΤΟ μετά από αυτό το περιστατικό στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η Ρωσία ολοκλήρωσε πρόσφατα την τελευταία φάση των πολεμικών ασκήσεών της με τη Λευκορωσία, γνωστή ως Zapad – την πρώτη τέτοια από την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία.

«Όπως έχουμε δηλώσει προηγουμένως, το «Eastern Sentry» ενσωματώνει την αεροπορική και την επίγεια άμυνα και συνδέει καλύτερα τις υπάρχουσες δραστηριότητες, όπως η εναέρια αστυνόμευση, σε μια πιο συνεκτική αμυντική στάση», δήλωσε ο Ο’ Ντόνελ. «Αυτό φάνηκε σήμερα».

Στην Πολωνία, η Συνοριοφυλακή ανέφερε επίσης «προκλητική συμπεριφορά» από την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας την Παρασκευή, λέγοντας ότι δύο ρωσικά αεροσκάφη πέταξαν χαμηλά κοντά σε μια πλατφόρμα πετρελαίου Orlen SA στη Βαλτική Θάλασσα.