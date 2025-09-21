Ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει την Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο - iefimerida.gr

Την έκκλησή του προς τις ευρωπαϊκές χώρες να «σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο» από τη Ρωσία επανέλαβε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα αίτημα που έχει συνδέσει με την περαιτέρω πίεση των ΗΠΑ στον Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιπλήττει τις ευρωπαϊκές χώρες για τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία. Την Πέμπτη, μετά τη συνάντηση του με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα, αλλά όχι όταν οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνίζεται αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενώ οι άμεσες αγορές ρωσικού πετρελαίου από τα περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη σταμάτησαν μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, ένας μικρός όγκος συνεχίζει να ρέει προς την Ουγγαρία και άλλες ηπειρωτικές χώρες στα ανατολικά. Τα ευρωπαϊκά έθνη εισάγουν επίσης ντίζελ από την Ινδία και την Τουρκία, όπου το ρωσικό πετρέλαιο διυλίζεται και μετατρέπεται σε καύσιμο.

Ο Τραμπ πρότεινε στον Ματ Γουίτακερ , πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, να αυξήσει την πίεση στην Ευρώπη.

«Πρέπει να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, Ματ», είπε, απευθυνόμενος στον Γουίτακερ στο ακροατήριο. «Ο Ματ δεν θα το αφήσει να συμβεί για πολύ ακόμα».

Χωρίς να διαφαίνεται τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ηγέτη, λέγοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος από τον Πρόεδρο Πούτιν».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα σταματούσε αν οι τιμές του πετρελαίου συμπιεστούν «λίγο περισσότερο».