New York Times: O Τραμπ μίλησε στο τηλέφωνο με τον Μαδούρο -Συζήτησαν πιθανή συνάντηση - iefimerida.gr

O Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα με τον Νικολάς Μαδούρο και συζήτησαν μια πιθανή συνάντηση μεταξύ τους.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να απειλούν με στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τους New York Times, πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια προς το παρόν για μια τέτοια συνάντηση, η οποία -εάν πραγματοποιηθεί- θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ τους.

Washington Post: Σενάρια εξορίας του Μαδούρο

O πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, διατηρεί μια στενή σχέση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία θα μπορούσε, σύμφωνα με αναλυτές, να ανοίξει το δρόμο για ενδεχόμενη εξορία του στην Τουρκία.

Μετά τις αμφιλεγόμενες εκλογές τον περασμένο χρόνο στη Βενεζουέλα, που οι ΗΠΑ και πάνω από 50 άλλες χώρες χαρακτήρισαν νοθευμένες, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ένας από τους λίγους ξένους ηγέτες που τηλεφώνησαν στον Μαδούρο για να τον συγχαρούν για τη νίκη του.

Όταν ο Ερντογάν ορκίστηκε για τρίτη φορά στο ύπατο αξίωμα της Τουρκίας το 2023, ο Μαδούρο ταξίδεψε από το Καράκας για να παραστεί στην τελετή, αποκαλώντας τον Ερντογάν «αδερφό» του. Οι κυβερνήσεις τους έχουν πραγματοποιήσει αρκετές ανταλλαγές επισκέψεων υψηλού επιπέδου τα τελευταία χρόνια, συνήθως για την υπογραφή στρατηγικών συμφωνιών και τη διατήρηση εμπορικών σχέσεων.

Η Τουρκία ως πιθανό καταφύγιο του Μαδούρο

Ειδικοί εκτιμούν ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ο Μαδούρο θεωρεί την Τουρκία του Ερντογάν ως πιθανό ασφαλές καταφύγιο σε περίπτωση που αποφασίσει να εγκαταλείψει το Καράκας.

Όπως δήλωσε στη Washington Post πηγή που έχει γνώση των σχετικών συζητήσεων εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, «η Τουρκία είναι το τέλειο μέρος γι’ αυτόν. Ο Μαδούρο εμπιστεύεται τον Ερντογάν… [και] ο Ερντογάν έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ… Σε τελική ανάλυση, ποια είναι τα ρεαλιστικά και αποδεκτά αποτελέσματα; Προφανώς, οι άνθρωποι σκέφτονται, δουλεύουν πάνω σε αυτό».

Η ίδια πηγή, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, πρόσθεσε ότι μια πιθανή συμφωνία για εξορία του προέδρου της Βενεζουέλας στην Τουρκία θα μπορούσε να συνοδεύεται από «εγγυήσεις» ότι ο Μαδούρο δεν θα εκδοθεί στις ΗΠΑ, που τον έχουν χαρακτηρίσει μέλος ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης και τον έχουν επικηρύξει με 50.000.000 δολάρια, κατηγορώντας τον για διακίνηση ναρκωτικών, διαφθορά και «ναρκοτρομοκρατία».

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στο καθεστώς Μαδούρο

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αρνείται επανειλημμένα ότι ο Μαδούρο εξετάζει το ενδεχόμενο εξορίας του στο εξωτερικό.

«Οι Βενεζουελάνοι πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή αυτής της ευλογημένης γης από οποιαδήποτε ιμπεριαλιστική απειλή ή επίθεση» είπε πρόσφατα ο ίδιος σε ομιλία του στο Καράκας, και δεσμεύτηκε ότι θα «δώσει τα πάντα» για αυτόν τον σκοπό.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο Μαδούρο ηγείται δύο «τρομοκρατικών» καρτέλ που χρησιμοποιούν τα έσοδα από τα ναρκωτικά για να εμπλακούν σε ένοπλη σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει έντονη αμφισβήτηση από Δημοκρατικούς και κάποιους Ρεπουμπλικάνους, ενώ δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν υποστηρίζει μια στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Διεθνείς φίλοι του Μαδούρο και στρατηγικές κινήσεις

Το καθεστώς Μαδούρο διαθέτει κάποιους διεθνείς συμμάχους. Η Κούβα φέρεται να παρέχει προσωπική ασφάλεια για τον Μαδούρο και ανώτερους αξιωματούχους, ενώ η Ρωσία προμηθεύει όπλα και παρέχει οικονομική στήριξη στη Βενεζουέλα απέναντι στις αμερικανικές κυρώσεις.

Τον περασμένο μήνα το Καράκας απευθύνθηκε σε Ρωσία, Κίνα και Ιράν για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του Ιοάν Γκιλ, δήλωσε ότι η αμερικανική «απειλή χρήσης βίας κατά της Βενεζουέλας αποτελεί σαφή παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ και των διεθνών κανόνων».

Ωστόσο, ειδικοί θεωρούν ότι Τουρκία, Ρωσία ή Κούβα δεν προσφέρουν τις ίδιες εγγυήσεις ασφαλείας στον Μαδούρο όπως η Τουρκία. «Αν ανησυχεί για εγγυήσεις και για το αν οι άνθρωποι θα τηρήσουν τη συμφωνία, μια προσγείωση στην Τουρκία παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια», δήλωσε η πηγή της Washington Post.

«Ο Μαδούρο μεταφέρει χρυσό εκεί εδώ και χρόνια και έχει αρκετό πλούτο και δίκτυα για να τον κρατήσουν ικανοποιημένο».

Στρατηγικό πλεονέκτημα για Ερντογάν

Η Τουρκία θα μπορούσε επίσης να εκμεταλλευτεί την προσφορά καταφυγίου στον Μαδούρο για να βελτιώσει τη θέση της απέναντι στις ΗΠΑ, όπως εξηγεί η Λάιζελ Χιντς, καθηγήτρια στο Johns Hopkins SAIS.

«Η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη στήριξή της για να εξασφαλίσει έγκριση για τα μαχητικά F-35, μετά την αποπομπή της από το πρόγραμμα λόγω αγοράς ρωσικών S-400», σημείωσε.