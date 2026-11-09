Ο Τραμπ μίλησε για την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές -Tι έφταιξε, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ευθύνες και τα σενάρια διαδοχής του - iefimerida.gr

Την πρώτη εκτενή αποτίμησή του για τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί οι ψηφοφόροι γύρισαν την πλάτη στο κόμμα του.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή, αναφέρθηκε εκτενώς στο εκλογικό αποτέλεσμα, δίνοντας τη δική του εκδοχή, μίλησε και για την επόμενη μέρα του κινήματος MAGA, καθώς και για τα σενάρια διαδοχής του.

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«Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμά μας»

Αναφερόμενος στις αιτίες της εκλογικής συντριβής, ο Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή στρατηγική των Ρεπουμπλικανών, παραδεχόμενος ότι το κόμμα του δεν κατάφερε να πείσει τους ψηφοφόρους για το έργο της κυβέρνησης.

«Νομίζω ότι ήταν κακή επικοινωνιακή διαχείριση, ίσως και από εμένα, αλλά μιλούσα γι' αυτό συνεχώς. Οπότε δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να μιλήσω γι' αυτό», ανέφερε, για να προσθέσει, όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς πήγε λάθος: «Δεν καταφέραμε να περάσουμε το μήνυμα».

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες και στα ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν προβάλλουν τις θετικές ειδήσεις για τους Ρεπουμπλικανούς. Επέμεινε, επίσης, ότι ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος στις εκλογές, ενώ αρκετοί από τους υποψηφίους που είχε υποστηρίξει δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και σε άλλους παράγοντες που, κατά την εκτίμησή του, επηρέασαν το αποτέλεσμα. «Δεν τους άρεσε ο πόλεμος. Δεν τους άρεσε το γεγονός ότι αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει «μια μεγάλη αντιπάθεια -απίστευτη, μάλιστα -για το Ισραήλ».

Η παραδοχή για τις απελάσεις και η επιλογή Μίλερ

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών, την οποία είχε θέσει στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, ενδεχομένως του κόστισε πολιτικά.

«Ήταν υπερβολικά σκληρή. Νομίζω ότι ίσως ήταν υπερβολικά σκληρή, ναι. Τελικά, αυτό με έβλαψε», δήλωσε.

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Ειδικότερα, αναφέρθηκε σε μετανάστες που ζουν στις ΗΠΑ επί δέκα ή περισσότερα χρόνια, χωρίς να έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αντιμετώπισή τους από τις αμερικανικές αρχές ενδέχεται να ξεπέρασε τα όρια.

Η παραδοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το μεταναστευτικό ήταν ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά όπλα του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του 2024. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν σκοπεύει να αλλάξει την πολιτική του. Μάλιστα, μόλις δύο ημέρες πριν από τη συνέντευξη είχε ανακοινώσει την επιλογή του Στίβεν Μίλερ, αρχιτέκτονα της σκληρής μεταναστευτικής στρατηγικής, για τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, αντικαθιστώντας τη Σούζι Γουάιλς.

«Το MAGA μπορεί να συνεχίσει χωρίς εμένα»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο μέλλον του κινήματος MAGA, καθώς η εκλογική ήττα επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής διαδοχής του.

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Ερωτηθείς εάν το κίνημα «Make America Great Again» μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τον ίδιο στην ηγεσία του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά.

«Νομίζω πως ναι, επειδή το MAGA είναι ουσιαστικά κοινή λογική», δήλωσε, εξηγώντας τι σημαίνει για τον ίδιο το κίνημα: «Το MAGA σημαίνει ισχυρά σύνορα, ισχυρό στρατό. Έχουμε δημιουργήσει πλούτο σε επίπεδο που η χώρα μας δεν έχει ξαναδεί».

Ο Τραμπ δεν δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, εάν εκείνος διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα.

«Πιθανότατα. Όχι απαραίτητα», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν θα του δώσει την υποστήριξή του, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ίσως να είναι καλύτερα να μην αναμειχθώ».

Αντίθετα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός απέναντι στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Νομίζω ότι ο Μάρκο είναι εξαιρετικός. Του αρέσει σίγουρα αυτή η προοπτική και τα πηγαίνει πολύ καλά. Κάνει φανταστική δουλειά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και άλλοι πιθανοί υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων γερουσιαστές που εκτιμά, χωρίς να αποκαλύψει τα ονόματά τους.

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Ντόναλντ Τραμπ / AP

Η στάση απέναντι στο Ιράν και το Ισραήλ

Ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να εμπλακούν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει πως η σύγκρουση και οι οικονομικές επιπτώσεις της επηρέασαν αρνητικά τους Ρεπουμπλικανούς.

Δήλωσε, μάλιστα, ότι δεν ενοχλήθηκε από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Βανς, ο οποίος είχε συνδέσει την εκλογική ήττα με τον πόλεμο και τη σχέση της Ουάσιγκτον με το Ισραήλ.

«Πολλοί άνθρωποι δεν συμπάθησαν τα σχόλιά του, αλλά όχι εγώ. Είχε δίκιο», είπε, διευκρινίζοντας ότι ο αντιπρόεδρος θα έπρεπε να είχε προσθέσει πως, εάν είχε ξανά την ίδια επιλογή, θα αποφάσιζε και πάλι να επιτεθεί στο Ιράν.

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«Αυτό θα καταγραφεί ιστορικά ως ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε κάνει ποτέ, γιατί εάν το Ιράν αποκτούσε ποτέ πυρηνικό όπλο, θα ανατίναζε τον κόσμο», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την ιρανική ηγεσία παράλογη.

Nτόναλντ Τραμπ / AP

Νέες αλλαγές στον Λευκό Οίκο και ο εκρπόσωπος Τύπου

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ακόμη ότι θα προχωρήσει σε πρόσθετες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την αντικατάσταση της Σούζι Γουάιλς από τον Στίβεν Μίλερ στη θέση του προσωπάρχη.

«Νομίζω ότι είναι καλοί. Αλλά θα κάνω ίσως μερικές αλλαγές», δήλωσε, ενώ ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως ο Μάρκο Ρούμπιο θα παραμείνει υπουργός Εξωτερικών, παρά τα σενάρια περί αποχώρησής του. «Κάνει φανταστική δουλειά», είπε.

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Παράλληλα, διευκρίνισε ότι αστειευόταν όταν πρότεινε τον διευθύνοντα σύμβουλο του UFC, Ντέινα Γουάιτ, για τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Η ανάρτησή του είχε προκαλέσει συζητήσεις για το ενδεχόμενο αξιοποίησης του στενού συμμάχου του, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, «λατρεύει την ιδέα».

«Θα σας πω, απλώς αστειευόμουν», ξεκαθάρισε ο Τραμπ, εξηγώντας ότι είχε δημοσιεύσει ακόμη και φωτογραφίες γνωστών μαχητών του UFC ως υποτιθέμενων βοηθών του Γουάιτ στο πλαίσιο του αστεϊσμού.

Tραμπ / Φωτογραφία AP

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις και οι κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων

Σχετικά με τις έρευνες που έχουν προαναγγείλει οι Δημοκρατικοί για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ, κυρίως στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ένας από τους γιους του, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ έντιμο, καλό άνθρωπο», διαχειρίζεται τα χρήματά του και ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του έχει ανατεθεί σε μεγάλες επενδυτικές εταιρείες της Γουόλ Στριτ.

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Ο Τραμπ υποβάθμισε τις ανησυχίες ότι ξένες κυβερνήσεις και επιχειρηματικά συμφέροντα επιχειρούν να εξασφαλίσουν επιρροή στην αμερικανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι «κάθε πρόεδρος αντιμετωπίζει πρόβλημα» με εξωτερικούς παράγοντες που επιδιώκουν να κερδίσουν την εύνοιά του. Επέμεινε, τέλος, ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στις επιχειρήσεις της οικογένειάς του, παρά το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη αποεπένδυση.