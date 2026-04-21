CNN: Ο Τραμπ φαίνεται να ξεχνάει έναν βασικό κανόνα από το βιβλίο του «Η τέχνη της διαπραγμάτευσης» -Ποιος είναι αυτός - iefimerida.gr

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ ως ενός σκληρού και απρόβλεπτου διαπραγματευτή έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν εισέλθει στην πολιτική σκηνή.

Στο βιβλίο του, The Art of the Deal (H τέχνη της διαπραγμάτευσης), παρουσιάζει μια φιλοσοφία διαπραγμάτευσης βασισμένη στη δημιουργία πίεσης, στην καλλιέργεια πλεονεκτήματος και, κυρίως, στη διατήρηση της ψυχραιμίας και της απόστασης.

Ωστόσο, η τρέχουσα στάση του απέναντι στο Ιράν φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με έναν από τους πιο βασικούς κανόνες που ο ίδιος διατύπωσε: ότι το χειρότερο πράγμα σε μια διαπραγμάτευση είναι να δείχνεις απελπισμένος για μια συμφωνία, υπογραμμίζει το CNN σε ανάλυσή του.

Τι γράφει στο βιβλίο του ο Τραμπ

Στην παρούσα συγκυρία, ο Τραμπ εμφανίζεται να κινείται με έντονη δημόσια δραστηριότητα, σχολιάζοντας διαρκώς τις πιθανές εξελίξεις και προαναγγέλλοντας ακόμη και συμφωνίες πριν αυτές επιβεβαιωθούν. Αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική, που βασίζεται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην άμεση επαφή με το κοινό, ενδέχεται να υπονομεύει τη διαπραγματευτική του θέση αντί να την ενισχύει. Αντί να καλλιεργεί αβεβαιότητα και στρατηγική σιωπή, στοιχεία που συχνά θεωρούνται κρίσιμα σε τέτοιες διαδικασίες, φαίνεται να αποκαλύπτει υπερβολικά πολλά και να δημιουργεί την εντύπωση επείγοντος.

Η αντίφαση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής αν αναλογιστεί κανείς ότι στο ίδιο του το βιβλίο, ο Τραμπ επιμένει στη σημασία της υπομονής και της αποφυγής της ανάγκης για άμεση επιτυχία. Στη θεωρία του, ο διαπραγματευτής που φαίνεται πρόθυμος να αποχωρήσει από το τραπέζι είναι εκείνος που έχει το πραγματικό πλεονέκτημα. Στην πράξη, όμως, η συνεχής αναφορά του σε μια επικείμενη συμφωνία με το Ιράν δημιουργεί την αίσθηση ότι επιδιώκει την επιτυχία με κάθε κόστος, ανατρέποντας τις βασικές του διαπραγματευτικές αρχές.

Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, μέσω της οποίας απευθύνεται απευθείας στο κοινό, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Αυτή η τακτική του επιτρέπει να διαμορφώνει το αφήγημα σε πραγματικό χρόνο, αλλά ταυτόχρονα τον εκθέτει σε κατηγορίες για ασυνέπεια και υπερβολή. Όταν, για παράδειγμα, ανακοινώνει ότι μια συμφωνία έχει ήδη επιτευχθεί και στη συνέχεια αυτό διαψεύδεται από την άλλη πλευρά, η αξιοπιστία του πλήττεται.

Η περίπλοκη διαπραγμάτευση με το Ιράν

Η διαπραγμάτευση με το Ιράν είναι εξαιρετικά περίπλοκη και φορτισμένη ιστορικά. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από δεκαετίες έντασης, συγκρούσεων και αμοιβαίας δυσπιστίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η λεπτή ισορροπία μεταξύ πίεσης και διπλωματίας είναι κρίσιμη. Η δημόσια ρητορική που περιλαμβάνει απειλές ή υπερβολικές δηλώσεις μπορεί να ενισχύσει τις σκληροπυρηνικές φωνές στην Τεχεράνη και να δυσκολέψει την επίτευξη συμβιβασμού.

Επιπλέον, η απουσία του ίδιου του Τραμπ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων δημιουργεί ένα παράδοξο. Ενώ κυριαρχεί επικοινωνιακά, δεν συμμετέχει άμεσα στις συνομιλίες, οι οποίες διεξάγονται από διπλωμάτες και τεχνοκράτες. Αυτό ενδέχεται να αποδυναμώνει τη συνοχή της αμερικανικής στρατηγικής, καθώς οι δηλώσεις του μπορεί να μην ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη γραμμή των διαπραγματευτών του.

Η σύγκριση με προηγούμενους προέδρους είναι αναπόφευκτη. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν, για παράδειγμα, προσέγγιζε τις διαπραγματεύσεις με τη Σοβιετική Ένωση με μεγαλύτερη διακριτικότητα, αφήνοντας τα αποτελέσματα να μιλήσουν από μόνα τους. Η διαφορά δεν είναι μόνο στυλιστική, αλλά και στρατηγική. Η σιωπή και η μυστικότητα μπορούν να δημιουργήσουν χώρο για συμβιβασμούς, ενώ η υπερβολική δημοσιότητα μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια ελιγμών.

«The Art of the Deal»

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι ο Τραμπ λειτουργεί σε ένα διαφορετικό επικοινωνιακό περιβάλλον, υπογραμμίζει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Η εποχή των κοινωνικών μέσων απαιτεί ταχύτητα και συνεχή παρουσία. Ο ίδιος έχει αποδείξει ότι κατανοεί τη δυναμική αυτή και τη χρησιμοποιεί για να επηρεάζει την κοινή γνώμη. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η προσέγγιση είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της διπλωματίας υψηλού επιπέδου.

Η συνεχής ανάγκη του να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής ενδέχεται να αποτελεί βασικό παράγοντα της συμπεριφοράς του. Στο «The Art of the Deal», παραδέχεται ότι η ίδια η διαδικασία της διαπραγμάτευσης τον ελκύει όσο και το αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στη δημόσια εικόνα των συνομιλιών, ακόμη και εις βάρος της ουσίας.

Παράλληλα, οι αντιφατικές δηλώσεις του δημιουργούν σύγχυση όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του. Σύμβουλοι και αξιωματούχοι φέρονται να ανησυχούν ότι οι παρεμβάσεις του δυσχεραίνουν το έργο των διαπραγματευτών, οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν μια λεπτή ισορροπία.

Το Ιράν, από την πλευρά του, φαίνεται να ακολουθεί μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, με περιορισμένες δημόσιες δηλώσεις και έμφαση στις παρασκηνιακές επαφές. Αυτή η στρατηγική μπορεί να του δίνει πλεονέκτημα, καθώς αποφεύγει τις παγίδες της υπερέκθεσης και διατηρεί την ευελιξία του.