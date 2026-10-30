Ο Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Reuters: «Είσαι αηδιαστικός, φαίνεσαι χάλια» [βίντεο] - iefimerida.gr

Προσωπική επίθεση σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την απόφασή του να ακυρώσει προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το ότι δεν πηγαίνετε στο Κάνσας έχει να κάνει με το ότι έχετε βαρεθεί τα ταξίδια;» ρώτησε την Πέμπτη ο ρεπόρτερ του Reuters, Jacob Bogage τον Τραμπ ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δεχόταν ερωτήσεις αφού αποβιβάστηκε από το Air Force One. «Ω, είσαι άρρωστος που κάνεις αυτή την ερώτηση», απάντησε αιχμηρά ο Τραμπ. «Είσαι άρρωστος. Με ποιον είσαι;» «Είμαι από το Reuters, κύριε», απάντησε ο Bogage. «Είσαι άρρωστος τύπος», είπε ο Τραμπ. «Το Reuters είναι απαίσιο, παρεμπιπτόντως». «Λοιπόν, απλώς θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είστε καλά», απάντησε ο Μπόγκεϊτζ εκνευρίζοντας τον Τραμπ, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός πρόεδρος να σχολιάσει τη φυσική κατάσταση του ίδιου του δημοσιογράφου. «Μπορείτε να το φανταστείτε; Κοιτάξτε αυτόν τον ανόητο, κοιτάξτε αυτόν τον τύπο, είναι σε άθλια φυσική κατάσταση», είπε ο Τραμπ, ο οποίος ήταν εμφανώς λουσμένος στον ιδρώτα. «Κοιτάξτε πόσο άσχημα.. έρχεται σε μένα και λέει: "Κύριε, δεν θα πάτε στο Κάνσας;". Δεν θα πάω στο Κάνσας επειδή εκείνος τα πάει πολύ καλά», είπε αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, Ρότζερ Μάρσαλ.

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«Αύριο πάω στη Φλόριντα... Ρωτάει: "Ποιος είναι ο λόγος, κύριε; Που δεν πάτε στο Κάνσας;". Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος; Δεν νιώθω ότι πρέπει να πάω στο Κάνσας. Πηγαίνω στη Φλόριντα αύριο, και θα κάνω... αν προκύψει κάτι άλλο... αλλά εκείνος ρωτάει: "Δεν θα πάτε στο Κάνσας, κύριε; Είστε καλά στην υγεία σας;". Με ακολουθείς εδώ και δύο εβδομάδες· νιώθω μια χαρά. Είσαι αηδιαστικός. Φρόντισε να βάλεις τον εαυτό σου σε φόρμα, φαίνεσαι χάλια», συνέχισε.

Βίντεο από την επίθεση του Τραμπ σε δημοσιογράφο του Reuters

Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ έχει επιτεθεί λεκτικά σε αρκετούς δημοσιογράφους.

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Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επέπληξε έναν άλλον ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο. «Άκου πώς μιλάς. Ε, δεν δείχνω με το δάχτυλο. Καλύτερα... καλύτερα... δεν ξέρω ποιος στο διάολο είσαι, αλλά καλό θα ήταν να προσέχεις», είπε ο Τραμπ στον Άντριου Φάινμπεργκ της εφημερίδας The Independent. «Ησυχία. Ησυχία!» είπε ξανά ο Τραμπ στον Φάινμπεργκ, σε έντονο ύφος, αργότερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. «Τι σου συμβαίνει; Είσαι άρρωστος; Πραγματικά, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα».