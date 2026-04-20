Ακόμα και απόψε η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, λέει ο Τραμπ -Στο Πακιστάν θα ταξιδέψει ο Βανς - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Τζέι Ντι Βανς, ταξιδεύει για το Πακιστάν και μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανό να υπογραφεί ακόμη και απόψε.

Ενώ η τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης και άρα το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων έρχεται πιο κοντά, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία κατευθύνονται προς το Πακιστάν και αναμένεται να προσγειωθούν εντός των επόμενων ωρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, το CNN, επικαλούμενο πηγές του Λευκού Οίκου, μεταδίδει πως η αμερικανική αποστολή θα ταξιδέψει για το Ισλαμαμπάντ αύριο, Τρίτη, και πως οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Τετάρτης, μετά δηλαδή τη λήξη της τρέχουσας εκεχειρίας.

Τραμπ: Σε αυτό το στάδιο, «κανείς δεν παίζει παιχνίδια»

Παρά τις αναφορές που εμφανίζουν το καθεστώς της Τεχεράνης προς το παρόν αρνητικό για την πραγματοποίηση του β' γύρου των συνομιλιών, το κλίμα το απόγευμα της Δευτέρας διαγράφεται θετικό ως προς την πραγματοποίηση των συνομιλιών στο Πακιστάν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «σε αυτό το στάδιο, κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Εν τω μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες, επανεξετάζοντας τη δεδηλωμένη πρόθεσή του να μη συμμετέχει. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.



Σίγουρος ο Τραμπ για τις συνομιλίες

«Υποτίθεται ότι θα γίνουν οι συνομιλίες» είπε ο Τραμπ μιλώντας στο nypost.com, και λίγο αργότερα, στο Fox News, εμφανίστηκε σίγουρος πως μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα υπογραφεί απόψε, αργά το βράδυ της Δευτέρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. «Κατευθύνονται προς τα εκεί αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά τις 9 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (16:00 ώρα Ελλάδας).

Η συμμετοχή του Τζέι Ντι Βανς στην αμερικανική αντιπροσωπεία δεν ήταν σίγουρη το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο Τραμπ είχε πει πως ο αντιπρόεδρος δεν θα πάει στο Πακιστάν για λόγους ασφαλείας.

Πρόθυμος ο Τραμπ να συναντήσει ο ίδιος Ιρανούς ηγέτες

Στην ίδια συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντήσει κατ' ιδίαν εκπροσώπους του ιρανικού καθεστώτος. «Δεν έχω πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε. «Εάν θέλουν μια συνάντηση, αν και έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, δεν έχω πρόβλημα να τους συναντήσω».

Όσον αφορά στην ουσία των διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ στο Fox News: Η συμφωνία θα υπογραφεί απόψε

Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ είχε επαναφέρει τις απειλές προς την Τεχεράνη σχετικά με καταστροφή σε ενεργειακές μονάδες και γέφυρες.

Σε μια αποστροφή του, δήλωσε μάλιστα αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες με το Ιράν όχι μόνο θα γίνουν, αλλά πως μια συμφωνία θα υπογραφεί απόψε, αργά το βράδυ της Δευτέρας.