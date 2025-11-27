Ο Τραμπ έδωσε εντολή στην Υπηρεσία μετανάστευσης να επανεξετάσει όσους έχουν πράσινη κάρτα από 19 χώρες «που προκαλούν ανησυχία» - iefimerida.gr

Εντολή να διενεργήσει εκτενή επανεξέταση των κατόχων πράσινης κάρτας από χώρες που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «χώρες που προκαλούν ανησυχία» έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Κατόπιν οδηγιών του προέδρου, έδωσα εντολή να πραγματοποιηθεί μια πλήρης και αυστηρή επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα που προκαλεί ανησυχία», δήλωσε ο διευθυντής της ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτογράφησης και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS), Τζόζεφ Έλντοου.

«Η προστασία της χώρας «παραμένει πρωταρχικής σημασίας»

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας ανέφερε ότι προστασία της χώρας «παραμένει πρωταρχικής σημασίας» και ότι «ο αμερικανικός λαός δεν θα επωμιστεί το κόστος των απερίσκεπτων πολιτικών επανεγκατάστασης της προηγούμενης κυβέρνησης».



Όπως μεταδίδει το NBC η υπηρεσία δεν απάντησε αίτημα σχετικές με τις χώρες που αφορά η επανεξέταση.



Η εντολή δίνεται μία ημέρα μετά τα τα πυρά που δέχθηκαν δύο μέλη της Εθνοφρουράς, κοντά στον Λευκό Οίκο. Η κατάσταση τους παραμένει ακόμη κρίσιμη.