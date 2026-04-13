O Tραμπ «έστησε» βίντεο για να διαφημίσει νόμο του: Βγήκε από το Οβάλ Γραφείο για να παραλάβει ντελίβερι, έδωσε φιλοδώρημα 100$ - iefimerida.gr

Απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε έξω από το Οβάλ Γραφείο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να παρέλαβε παραγγελία φαγητού, την οποία παρέδωσε διανομέας έξω από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η παραγγελία ήταν απ΄τα McDonald's και παραδόθηκε απευθείας σε σημείο κοντά στο προεδρικό γραφείο, σε μια κίνηση που παρουσιάστηκε ως συμβολική και επικοινωνιακή στιγμή.

Όπως αναφέρει η Λέβιτ στην στην ανάρτηση της: «Ο Πρόεδρος Τραμπ μόλις έλαβε μια παραγγελία από τα McDonald’s από έναν οδηγό του DoorDash έξω από το Οβάλ Γραφείο! Χάρη στην υπογραφή του νόμου περί μη φορολόγησης των φιλοδωρημάτων από τον Πρόεδρο Τραμπ, η Σάρον χρησιμοποιεί τα φιλοδωρήματα ύψους 11.000 δολαρίων που έβγαλε πέρυσι για να στηρίξει την οικογένειά της.»



Το περιστατικό, πέρα από το εντυπωσιακό του σκηνικό, φαίνεται να εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική αφήγηση γύρω από τη στήριξη των εργαζομένων που ζουν από φιλοδωρήματα. Είτε ως αυθόρμητη στιγμή, είτε ως προσεκτικά σκηνοθετημένη εικόνα, η παράδοση μπροστά στο Οβάλ Γραφείο προσθέτει ακόμη ένα viral επεισόδιο στην πολιτική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ, που συχνά κινείται στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πολιτική και το θέαμα.