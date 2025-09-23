 Ο Τραμπ «δίκασε» την προηγούμενη γερμανική κυβέρνηση, αλλά αποθέωσε τον Μερτς για ενέργεια και μεταναστευτικό - iefimerida.gr
Ο Τραμπ «δίκασε» την προηγούμενη γερμανική κυβέρνηση, αλλά αποθέωσε τον Μερτς για ενέργεια και μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα του ΟΗΕ και πίσω του προεδρεύει η Αναλένα Μπέρμποκ
Ο Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα του ΟΗΕ, ενώ προεδρεύει η Αναλένα Μπέρμποκ / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κριτική σε βάρος της Γερμανίας για την πολιτική της στο μεταναστευτικό και στην ενέργεια άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ωστόσο έσπευσε να επαινέσει τον σημερινό καγκελάριο για τις αποφάσεις του.

«Η Γερμανία οδηγήθηκε σε πολύ νοσηρό δρόμο, τόσο στην πολιτική μετανάστευσης όσο και στην ενεργειακή πολιτική» δήλωσε ο Τραμπ νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το βλέμμα στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον Όλαφ Σολτς. «Μόνο υπό τον καγκελάριο Μερτς η Γερμανία εγκατέλειψε αυτό το μονοπάτι», σημείωσε.

«Αποτίω μεγάλο φόρο τιμής στη Γερμανία» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ακριβώς πίσω του καθόταν η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία από τις αρχές του μήνα υπηρετεί ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετέχει στην εφετινή Γενική Συνέλευση, καθώς προτίμησε να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του, ενόψει ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026.

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, «επέστρεψε στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια». Όπως επισημαίνει ωστόσο η BILD, μεταφέροντας τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ο ισχυρισμός «είναι ψευδής, καθώς η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας».

Η Γερμανία είναι «και πάλι ασφαλής», συνέχισε ο πρόεδρος Τραμπ και, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, έκανε λόγο για «φάρσα» και «τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών». Η Γερμανία όμως, τόνισε, «είναι σαφές ότι έχει εγκαταλείψει το νοσηρό μονοπάτι (…) και επιστρέφει τώρα στην πυρηνική ενέργεια. Ό,τι είναι πράσινο, σημαίνει χρεοκοπία», τόνισε.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων έφτασε στο τέλος της και υποστήριξε ότι οι πληγείσες χώρες πηγαίνουν «κατά διαόλου».

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
