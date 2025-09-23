Ο Τραμπ μιλά στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Δείτε Live - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στο βήμα του ΟΗΕ όπου απευθύνει ομιλία.

«Θα μιλήσω από καρδιάς. Τα όπλα έχουν πληγώσει δύο ηπείρους και βρισκόμαστε σε μία μεγάλη κρίση. Την ζούμε κι εδώ εξαιτίας της προηγούμενης διοίκησης. Πέρυσι ήμασταν σε μεγάλα προβλήματα και τώρα είμαστε μακράν η πιο «καυτή» χώρα με δυνατή οικονομία και δυνατές φιλίες. Είναι η χρυσή εποχή των ΗΠΑ. Υπό την ηγεσία μου έπεσαν οι τιμές σε αγαθά» είπε στην αρχή και στη συνέχεια μίλησε για το μεταναστευτικό.

«Οσοι έρχεστε παράνομα στη χώρα μας θα επιστρέφετε πίσω και ακόμη παραπέρα»

«Κάνουμε ιστορικές συμφωνίες όπως αυτές με την ΕΕ, το Βιετνάμ, τη Βρετανία και πολλές άλλες. Σταμάτησε 7 πολέμους που όλοι πίστευαν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν. Σε όλες σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι» ανέφερε ονομάζοντας τις 7 περιπτώσεις για τις οποίες ισχυρίστηκε ότι τις σταμάτησε σε «7 μήνες».

Στη συνέχεια επιτέθηκε στον ΟΗΕ λέγοντας ότι έμεινε άπραγος στους 7 αυτούς πολέμους.

«Θα έπρεπε να το κάνουν τα Ηνωμένα Εθνη, αλλά αυτά δεν προσπάθησαν καν να ασχοληθούν. Ούτε να βοηθήσουν στο να καταλήξουν σε συμφωνίες (τα εμπλεκόμενα κράτη). Ημουν απασχολημένος με το να σώσω εκατομμύρια ζωές και ο ΟΗΕ δεν ήταν εκεί στις δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ποιος είναι ο σκοπός τους αλήθεια; Εχουν δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτονται. Δεν ανέβηκαν ποτέ τη σκάλα. Αδειες λέξεις, από πράξη τίποτα.

«Θα έπρεπε να πάρω το Νόμπελ ειρήνης, αλλά το βραβείο μου είναι οι ζωές που έσωσα σταματώντας τους 7 πολέμους» συνέχισε.

Δείτε live την ομιλία του Τραμπ: