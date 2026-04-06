Ο Τραμπ απείλησε δημοσιογράφο με φυλάκιση εάν δεν αποκαλύψει την πηγή του για τον αγνοούμενο πιλότο του F-15 - iefimerida.gr

Εμφανώς ενοχλημένος για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ρεπόρτερ με φυλάκιση.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως ο ρεπόρτερ που δημοσίευσε την είδηση πως υπάρχει δεύτερος πιλότος στο F-15 που καταρρίφθηκε από το Ιράν, έθεσε θέμα εθνικής ασφάλειας και απαίτησε να του αποκαλύψει την πηγή του.

Δεν δίστασε μάλιστα να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να την αποκαλύψει.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.