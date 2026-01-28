Ο Τραμπ απειλεί ξανά την Τεχεράνη: «Τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, γρήγορα, με μεγάλη δύναμη και αποφασιστικότητα» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν με μια νέα ανάρτηση, καθώς πολεμικά πλοία των ΗΠΑ προσεγγίζουν την περιοχή.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι μια αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, με επικεφαλής το θηριώδες αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν».

Απαιτώντας από την Τεχεράνη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι ο χρόνος τελειώνει.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα. Πρόκειται για έναν μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, με επικεφαλής το μεγάλο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln. Όπως και στη Βενεζουέλα, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εκπληρώσει γρήγορα την αποστολή του, με ταχύτητα και βία, αν χρειαστεί. Ας ελπίσουμε ότι το Ιράν θα ''καθίσει στο τραπέζι'' γρήγορα και θα διαπραγματευτεί μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία - ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ - που θα είναι καλή για όλα τα μέρη. Ο χρόνος τελειώνει, είναι πραγματικά επείγον! Όπως είπα στο Ιράν και παλιότερα, ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Δεν το έκαναν, και υπήρξε η ''Επιχείρηση Midnight Hammer'', μια μεγάλη καταστροφή του Ιράν. Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί αυτό ξανά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη για διάλογο, αλλά «θα απαντήσει εάν προκληθεί»

Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα αμοιβαία συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.