Τραμπ: Θα βυθίσουμε στο σκοτάδι το Ιράν αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ -Πιθανή συμφωνία μέχρι αύριο - iefimerida.gr

Αύριο Δευτέρα λήγει το τελεσίγραφο που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ο πλανήτης περιμένει με κομμένη την ανάσα την αντίδραση του Ιράν.

Με το ηθικό ανεβασμένο μετά την εντυπωσιακή διάσωση και του δεύτερου χειριστή του μαχητικού F-15E που το Ιράν κατέρριψε την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια δυναμική υπενθύμιση μιας ήδη διατυπωμένης απειλής: Αν οι Φρουροί της Επανάστασης δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ μέχρι αύριο, Μ. Δευτέρα, τότε οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν μονάδες παραγωγής ενέργειας, κάτι που ενδεχομένως βυθίσει μεγάλο μέρος του Ιράν στο σκοτάδι.

Πρωί Κυριακής για τις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια ανάρτηση σε απόλυτα αγοραίο ύφος, όχι μόνο βρίζοντας τον αντίπαλό του στον πόλεμο αλλά και ειρωνευόμενος και τον θεό του αντιπάλου του.

«Ανοίξτε το γ@μ... Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην Κόλαση», έγραψε στο Truth Social, προσθέτοντας μια αναφορά στον θεό των μουσουλμάνων: «Δοξάστε τον Αλλάχ».

Απειλές αλλά και διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως επανέλαβε την απειλή του για χτυπήματα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και Fox News. Ο δημοσιογράφος Τρέι Γινγκστ μετέφερε μια δήλωση του προέδρου στο τηλέφωνο: «Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, και γρήγορα, σκέφτομαι να τα ανατινάξω όλα και να καταλάβω το πετρέλαιο».

«Θα δείτε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να καταρρέουν σε όλη τη χώρα τους», πρόσθεσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι «διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή» και είπε ότι πιστεύει ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τη Δευτέρα.

Τραμπ: Είχαμε στείλει όπλα στους διαδηλωτές του Ιράν μέσω των Κούρδων αλλά δεν έφτασαν ποτέ

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε επίσης στο Fox News ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να στείλουν όπλα στους διαδηλωτές του Ιράν «μέσω των Κούρδων», αλλά μάλλον τα όπλα δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

«Τους στείλαμε πολλά όπλα, τα στείλαμε μέσω των Κούρδων», είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε ποιον σχηματισμό Κούρδων ακριβώς αναφέρεται. Είπε μάλιστα πως πιστεύει ότι «οι Κούρδοι» κράτησαν τα όπλα.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιανουαρίου, όταν οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους παρά την αιματηρή καταστολή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενθαρρύνει τους διαδηλωτές να ρίξουν το καθεστώς, υποσχόμενος ότι η βοήθεια ήταν «καθ' οδόν».

Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά τους γείτονές του

Πάντως Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διαψεύσει προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία.

Εξάλλου οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι έπληξαν εγκαταστάσεις καυσίμων και πετροχημικών σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Διπλωματικός πυρετός για λύση την ύστατη στιγμή

Παράλληλα με τις απειλές Τραμπ και τα συνεχιζόμενα χτυπήματα της Τεχεράνης εναντίον γειτονικών και επίσης μουσουλμανικών κρατών, είναι προφανώς πως γίνονται κινήσεις για την εξεύρεση μιας λύσης που θα αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε χθες τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ξεχωριστές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και τους ομολόγους του στην περιοχή.

Εκπρόσωποι του Ομάν και του Ιράν συναντήθηκαν χθες Σάββατο για να συζητήσουν «πιθανές επιλογές» για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του σουλτανάτου.