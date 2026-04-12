Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς την Κίνα -«Θα μπορούσα να καταστρέψω το Ιράν σε μία ώρα» - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει απειλές και φέρεται έτοιμος να αποκλείσει τα Στενά το Ορμούζ, ουσιαστικά αναλαμβάνοντας τον έλεγχό τους.

Η εφαρμογή του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ θα πάρει λίγο χρόνο, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της αποτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν 20 ώρες όπως ανέφερε.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω το Ιράν σε μια ώρα»

«Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Θα μπορούσα να το καταστρέψω ολοσχερώς μέσα σε μία ώρα», είπε, παραθέτοντας ως στόχους «όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους».

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.

«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.

«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.

Απειλεί και την Κίνα ο Τραμπ

Ο Τραμπ απείλησε σήμερα και την Κίνα, έναν από τους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, με τελωνειακούς δασμούς 50% στα εμπορεύματά της, αν το Πεκίνο προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αν τους πιάσουμε να το κάνουν αυτό, θα φάνε δασμούς 50%, ένα ιλιγγιώδες ποσό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

«Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να βγάζει χρήματα πουλώντας πετρέλαιο σε ανθρώπους που του αρέσουν», πρόσθεσε ο Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να μεταβεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου, όπου θα συναντήσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, αφού είχε αναβάλει μια προηγούμενη σύνοδο κορυφής εξαιτίας αυτού του πολέμου.

Θα μας βοηθήσουν Βρετανία και ΝΑΤΟ λέει ο Τραμπ

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος σχυρίστηκε ότι «πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν» με τα Στενά προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες στέλνουν ναρκαλιευτικά, μεταδίδει το SkyNews, συμπεριλαμβάνοντας και το ΝΑΤΟ στους εν δυνάμει συνδομητές.

Είπε ότι οι Ιρανοί δεν είχαν εγκαταλείψει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας: «Προβλέπω ότι θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε».

Σύμφωνα με το Al Arabiya στο Ισλαμαμπάντ παραμένουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προκειμένου να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι ήρθε η ώρα για τις ΗΠΑ «να αποφασίσουν αν μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας ή όχι».

Οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε με ανάρτησή του το μεσημερί ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει αμέσως να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ και επίσης θα απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε διεθνή ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε ανάρτηση στο Truth Social ώρες αφότου οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν τελείωσαν χωρίς συμφωνία. Ο Τραμπ είπε πως η συνάντηση «πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν» αλλά πρόσθεσε πως οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των Πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν, ή να φύγουν, από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα στην ιδέα το Ιράν να επιβάλει στα πλοία διόδια προκειμένου να διέλθουν από τα στενά.

«Έδωσα επίσης εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή δίοδο στην ανοιχτή θάλασσα», είπε.

Aμέσως μετά έκανε άλλη μία ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι «το Ιράν δεν δεν παραιτείται από τις φιλοδοξίες του για πυρηνικά».

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε: «Θα μπορούσα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να μιλήσω για πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν(σ.σ. στις συνομιλίες), αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία (σ.σ. στο οποίο δεν υπήρξε συμφωνία): Το Ιράν δεν παραιτείται από τις φιλοδοξίες του για τα πυρηνικά», τόνισε ο Τραμπ.

Το Ιράν θέτει θέμα «εμπιστοσύνης»

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της Τεχεράνης στις συνομιλίες επεσήμανε ότι πριν από τις διαπραγματεύσεις το Ιράν είχε «καλή πίστη και βούληση», αλλά λόγω των αρνητικών εμπειριών από τους δύο προηγούμενους πολέμους «δεν είχε εμπιστοσύνη στην αντίπαλη πλευρά».

Όπως υποστήριξε, η ιρανική αντιπροσωπεία «προέβαλε πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά η αντίπαλη πλευρά τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων».

