Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την κατάπαυση πυρός με το Ιράν «μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις».

Καθώς η τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν έφτανε στη λήξη της τις επόμενες ώρες και οι σχεδιαζόμενες συνομιλίες στο Πακιστάν βρίσκονταν στον αέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στην παράταση της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ απέδωσε την απόφασή του αυτή στον «διχασμό» που όπως είπε επικρατεί εντός του καθεστώτος της Τεχεράνης και στην σχετική έκκληση των ηγετών του Πακιστάν, οι οποίοι λειτουργούν ως διαμεσολαβητές για την εκτόνωση της κρίσης.

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη - κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη - και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση», έγραψε στο Truth Social.

«Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την παράταση της εκεχειρίας, χωρίς μάλιστα να δώσει νέο συγκεκριμένο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, ενώ το μεσημέρι είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε μια τέτοια εξέλιξη και πως μια «εξαιρετική συμφωνία» ήταν εφικτή.