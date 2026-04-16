Ο Τραμπ ανακοίνωσε συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, μετά από 34 χρόνια -«Θα γίνουν αύριο» - iefimerida.gr

Συνομιλίες μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου «θα πραγματοποιηθούν» την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μικρό περιθώριο αναπνοής» μεταξύ των δύο χωρών.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Προσπαθώ να δημιουργήσω λίγο περιθώριο αναπνοής μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μίλησαν οι δύο ηγέτες, περίπου 34 χρόνια. Θα γίνει αύριο. Ωραία! Πρόεδρε DJT».

Αυτό συμβαίνει ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε με το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του την Τετάρτη και αναμενόταν να εξετάσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο, όπου εδρεύει η μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι μια εκεχειρία θα μπορούσε να επιτευχθεί «σύντομα», ενώ ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ φέρεται να δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει εκεχειρία, αλλά «θα χαιρέτιζαν το τέλος των εχθροπραξιών στο Λίβανο».