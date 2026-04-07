Ο Τραμπ ανακοίνωσε 2 εβδομάδες εκεχειρία με Τεχεράνη, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ -Την αποδέχθηκε το Ιράν, συμφώνησε και το Ισραήλ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή οποιασδήποτε στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων.

Όπως σημείωσε στο Truth Social, η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε κατόπιν συνομιλιών με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, Φιλντ Μάρσαλ Άσιμ Μούνιρ, οι οποίοι ζήτησαν την αναβολή της στρατιωτικής δράσης.

Η αναστολή της επίθεσης συνδέεται με την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στην πλήρη, άμεση και ασφαλή ανοικτή διέλευση του Στενού του Χορμούζ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως διμερές πάγωμα των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης με το Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενος σε δεκαπρότακτο σχέδιο πρότασης που υποβλήθηκε από το Ιράν, το οποίο θεωρείται ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και εκπροσωπώντας παράλληλα χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή να βλέπουμε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στη λύση του», δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο εβδομάδες αναστολής θα επιτρέψουν να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

