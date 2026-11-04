Ο Τραμπ ανακήρυξε την «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω του εκλογικού πυρετού στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Με την Αμερική να βρίσκεται σε εκλογικό πυρετό ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε την «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού».

Η συγκεκριμένη απόφαση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου στις 18:00 (τοπική ώρα).

Η προκήρυξη φέρει τον τίτλο «Anti-Communism Week, 2026», ενώ δημοσιεύτηκε και σχετικό βίντεο από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στα social media.

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« Ο κομμουνισμός είναι το ακριβώς αντίθετο της ζωής, της ελευθερίας και της επιδίωξης της ευτυχίας, των ίδιων των αρχών πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Αμερική» αναφέρεται στην λεζάντα του βίντεο.

«Ανακηρύσσω την εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν ακλόνητοι στην υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε απειλή για τον αμερικανικό τρόπο ζωής και να προστατεύσουν τη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται στο προεδρικό κείμενο.



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To 2025 ανακηρύχθηκε η «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού»

Ο Τραμπ είχε ανακηρύξει «Εβδομάδα Αντικομμουνισμού» για πρώτη φορά το 2025, με προκήρυξη της 7ης Νοεμβρίου. Τότε η κίνηση προκάλεσε έντονο σχολιασμό διεθνώς, καθώς ήρθε λίγο μετά την εκλογή του Ζόχραν Μαμντάνι, αυτοπροσδιοριζόμενου δημοκρατικού σοσιαλιστή, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με αναλυτές, στόχος του Αμερικανού προέδρου με αυτή τη κίνηση είναι η προσέλκυση Λατίνων ψηφοφόρων, κυρίως στη Φλόριντα, όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Κουβανοαμερικανών και μεταναστών από χώρες με κομμουνιστικά καθεστώτα.