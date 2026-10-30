Ο Τραμπ ακυρώνει εμφανίσεις και κλιμακώνει τις νομικές ενέργειες εις βάρος πολιτειών, λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις νομικές ενέργειες εις βάρος πολιτειών των ΗΠΑ λίγες μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα καθορίσουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον τα τελευταία δύο χρόνια της θητείας του στην προεδρία.

Τροποποιημένη προσφυγή στην Αλάσκα

Στην Αλάσκα, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε χθες, Πέμπτη, τροποποιημένη προσφυγή, επιδιώκοντας να εμποδίσει την επικύρωση των αποτελεσμάτων στην περίπτωση οριακής ήττας του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου σε μια εξαιρετικά κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κίνηση αυτή βασίζεται σε δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο το επιτελείο της Δημοκρατικής υποψήφιας Μέρι Πελτόλα στρατολόγησε έναν υποψήφιο με όνομα παρόμοιο με αυτό του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου και εκ νέου υποψήφιου γερουσιαστή. Στόχος να αποσπάσει ψήφους από τον Ρεπουμπλικάνο Νταν Σάλιβαν.

Στο μεταξύ στην Καλιφόρνια το υπουργείο Δικαιοσύνης κλιμακώνει τις πιέσεις σε πολιτειακούς εκλογικούς αξιωματούχους, εκδίδοντας κλητεύσεις στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διεξάγει με σκοπό να αποδείξει ότι χιλιάδες μη Αμερικανοί πολίτες περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους της πολιτείας, σύμφωνα με αντίγραφα εγγράφων που περιήλθαν σε γνώση του Reuters.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μια πρωτοφανή παρέμβαση του ομοσπονδιακού κράτους στις εκλογές, αρμόδιες για τη διεξαγωγή των οποίων είναι, βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ, οι πολιτείες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου, καθώς πλησιάζει η 3η Νοεμβρίου, εκλογικοί αξιωματούχοι σε όλη τη χώρα δήλωσαν στο Reuters ότι προετοιμάζονται για νέες νομικές ενέργειες από την Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ ακύρωσε προεκλογικές εμφανίσεις

Σήμερα ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα, επιδιώκοντας να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του σε μια πολιτεία όπου το 2024 κέρδισε άνετα. Αυτή θα είναι η τελευταία του στάση στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποίησε ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε τις συγκεντρώσεις που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στο Κάνσας και την Άιοβα, αλλά θα συμμετάσχει διαδικτυακά σε 20 προεκλογικές εκδηλώσεις μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Από την πλευρά της η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις θα παραστεί σήμερα σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ατλάντα.

«Ο τελευταίος ενάμισι χρόνος ήταν δύσκολος», είπε η Χάρις απευθυνόμενη στο συγκεντρωμένο πλήθος χθες, Πέμπτη, σε μια εκδήλωση στο Μέικον της Τζόρτζια. «Τώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από 44 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει ως την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με το Election Lab του πανεπιστημίου της Φλόριντα, δύο εκατομμύρια λιγότεροι σε σχέση με το σύνολο όσων είχαν ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Election Lab, κάθε ημέρα ψηφίζουν τέσσερα με πέντε εκατομμύρια άνθρωποι, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις περισσότερες προηγούμενες εκλογές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ