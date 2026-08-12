O στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίου -Παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών - iefimerida.gr

O στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι άνοιξε πυρ κατά πλοίου υπό σημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον.

Ελικόπτερο εκτόξευσε δύο πυραύλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Vela Nova, αφότου το πλήρωμά του «αγνόησε» τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, διευκρινίζει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ για το χτύπημα

Είναι η τρίτη φορά που ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί βία για να επιβάλει τον αποκλεισμό του σε ιρανικά λιμάνια από τότε που επανέφερε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Έκτοτε, οι αμερικανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι έχουν ανακατευθύνει 55 πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν.

Όταν τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά ο αποκλεισμός, την περίοδο μεταξύ των μέσων Απριλίου και των μέσων Ιουνίου, ο αμερικανικός στρατός είχε ανοίξει πυρ εναντίον εννέα πλοίων και ανακατευθύνει περισσότερα από 140 άλλα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ