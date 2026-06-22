Ο Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από πρωθυπουργός της Βρετανίας -Ο 7ος που παραιτείται σε μια 10ετία - iefimerida.gr

Την παραίτησή του από πρωθυπουργός της Βρετανίας ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ.

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«H πρωθυπουργία ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου.

Η πορεία δεν ήταν εύκολη.

Κληρονόμησα ένα Εργατικό Κόμμα που ήταν χρεοκοπημένο.

Μου επανέλαβαν ότι το κόμμα μου ήταν τελειωμένο.

Ότι η πλειοψηφία ήταν κάτι το αδύνατο. Αποδείξαμε ότι ήταν λάθος. Αλλάξαμε τη ροή της Ιστορίας. Αυξήσαμε την αξιοπιστία του Κόμματος. Εξαλείψαμε το δηλητήριο του αντισημιτισμού. Δουλέψαμε σκληρά και φέραμε την αλλαγή, με στόχο τη δημιουργία ενός μέλλοντος με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Και δες τι καταφέραμε σε μόνο δύο χρόνια: Μια οικονομία πολύ ισχυρότερη, με τους μισθούς να αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό κάθε μήνα από τότε που αναλάβαμε την εξουσία. Βάλαμε τέλος στη λιτότητα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση των λιστών αναμονής στα νοσοκομεία. Επί των ημερών μας καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση αμυντικών δαπανών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Θεσπίσαμε την προστασία των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φήμη μας στον κόσμο έχει αποκατασταθεί. Σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας υπερασπιζόμενοι τις αξίες μας», είπε αρχικά ο Κιρ Στάρμερ και συνέχισε:

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«Τώρα, τίθεται το ερώτημα όχι ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά αν εγώ είμαι ο κατάλληλος να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Άκουσα το κόμμα μου. Κάθε απόφαση που έχω λάβει πάρθηκε με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με τον βασιλιά Κάρολο για να του ανακοινώσω την απόφασή μου. Η διαδικασία αποχώρησής μου ξεκινά από τις 9 Ιουλίου. Θα φροντίσω το πέρασμα της εξουσίας να γίνει ομαλά».

Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης Στάρμερ από την πρωθυπουργία

Ο Στάρμερ ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και ότι έχει ζητήσει από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την κούρσα όσον αφορά την ηγεσία του κόμματος, με την υποβολή υποψηφιοτήτων να ανοίγει στις 9 Ιουλίου.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί πριν από τις θερινές κοινοβουλευτικές διακοπές, στις 16 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που γίνουν εσωκομματικές εκλογές, θα πραγματοποιηθούν στο ενδιάμεσο και μέχρι το άνοιγμα ξανά του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

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Η ανακοίνωση της παραίτησης του Κιρ Στάρμερ



Πώς θα επιλεγεί ο διάδοχος του Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια: Πώς λειτουργεί μία αναμέτρηση για την ηγεσία

Όποιος υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών. Με το Εργατικό Κόμμα να καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή 403 έδρες, αυτό αντιστοιχεί σε 81 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου.

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Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να συγκεντρώσουν συγκεκριμένα ποσοστά υποστήριξης από τις τοπικές οργανώσεις του Εργατικού Κόμματος και από συνδικάτα.

Ποιος αποφασίζει για τον νικητή

Εάν υπάρξουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, ο νικητής αναδεικνύεται με τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι φίλα προσκείμενοι προς την παράταξη. Ο νικητής αναδεικνύεται στη συνέχεια πρωθυπουργός.

Πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

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Τι συμβαίνει αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.