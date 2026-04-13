Ο Ρόμπι Γουίλιαμς ζητά από τη Βρετανία να μπλοκάρει τα social media στους ανηλίκους -«Εύγε» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης - iefimerida.gr

Βίντεο με τον Ρόμπι Γουίλιαμς ο οποίος τάσσεται υπέρ του μπλόκο των ανηλίκων στα social media ανήρτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.



Ο Βρετανός σταρ μαζί με τη σύζυγό του, προ ημερών, ανήρτησαν βίντεο στο οποίο εξέφραζαν την υποστήριξή τους στην απαγόρευση των social media. «Τα social media προβάλλουν περιεχόμενο στο οποίο τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται», ανέφερε ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ο τραγουδιστής με τη σύζυγό του, Άιντα, υποστηρίζουν την εκστρατεία απαγόρευσης, άλλωστε και οι ίδιοι δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να έχουν κινητά τηλέφωνα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Ρόμπι Γουίλιαμς

Το βίντεο δημοσίευσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γράφοντας: «Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Εύγε!».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, τη Μεγάλη Πέμπτη, την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Σε πρόσφατες, πάντως, δηλώσεις του ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το ⁠TikTok να αναλάβουν δράση για να σταματήσουν νεαρούς χρήστης να σπαταλούν ώρες «σκρολάροντας» αφηρημένα σε ατέλειωτα βίντεο.