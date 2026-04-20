Ο ράπερ D4vd κατηγορείται για φόνο 14χρονης -Η σορός της εντοπίστηκε στο Tesla του, αντιμετωπίζει μέχρι και θανατική ποινή - iefimerida.gr

Σοκ στις ΗΠΑ προκαλεί η υπόθεση του ράπερ D4vd, που κατηγορείται για τη δολοφονία 14χρονης.

Στις ΗΠΑ, ο νεαρός ράπερ D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στον χώρο αποσκευών ενός Tesla, καταχωρισμένου στο όνομά του, στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

O εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν / Φωτογραφία: AP

Ο 21χρονος καλλιτέχνης, με πραγματικό όνομα Ντέιβιντ Μπερκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή ή ακόμη και με τη θανατική ποινή, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν.

Δημοσιογράφοι στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την υπόθεση του τραγουδιστή D4vd, υπόπτου για τη δολοφονία 14χρονου κοριτσιού, του οποίου το διαμελισμένο σώμα βρέθηκε στο αυτοκίνητό του / Φωτογραφία: AP

Σοβαρές κατηγορίες και επιβαρυντικά στοιχεία

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πράξεις και κακοποίηση ανηλίκου, καθώς και τον ακρωτηριασμό της σορού.

Η σορός της 14χρονης βρέθηκε διαμελισμένη και σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο όχημα του κατηγορούμενου στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο αποτροπιασμό στην κοινή γνώμη.

Η εξαφάνιση και ο εντοπισμός της σορού

Η έφηβη αγνοείτο για περίπου ενάμιση χρόνο. Είχε εξαφανιστεί σε ηλικία 13 ετών από την κομητεία Ρίβερσαϊντ, στο νοτιοανατολικό Λος Άντζελες.

Αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ύστερα από καταγγελίες για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από όχημα σε χώρο στάθμευσης κατασχεμένων αυτοκινήτων στο Χόλιγουντ, όπου είχε μεταφερθεί το Tesla.

Η συνέντευξη τύπου, φωτογραφία της δολοφονημένης Ρίβα, ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν και το Tesla σε video / Φωτογραφία: AP

Το προφίλ του κατηγορούμενου και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το όχημα παρέμενε σταθμευμένο για σχεδόν έναν μήνα σε περιοχή του Χόλιγουντ Χιλς, κοντά σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την Tesla.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη, καθώς ο D4vd είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία το 2022, όταν το τραγούδι του «Romantic Homicide», δηλαδή «Ερωτική δολοφονία», έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές μέσω της πλατφόρμας TikTok.