Ο Ράμα επιμένει πως θα συνεχίσει να στηρίζει την επένδυση Κούσνερ στην Αλβανία, παρά τις διαδηλώσεις - iefimerida.gr

Αμετακίνητος εμφανίζεται ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σχετικά με τα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης της εταιρείας τού Τζάρεντ Κούσνερ.

Μιλώντας στο Bloomberg, o Ράμα είπε πως η κυβέρνησή του δεν θα αποσύρει την υποστήριξή της στην κατασκευή δύο πολυτελών θερέτρων από την επενδυτική εταιρεία του γαμπρού και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, παρά τις διαμαρτυρίες πολιτών που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες.

Ράμα: Πρέπει να διακρίνω ανάμεσα στις γνήσιες διαδηλώσεις και το «πολιτικό θέατρο»

Ο Ράμα ανέφερε ότι είναι καθήκον του να διακρίνει μεταξύ των γνήσιων διαδηλώσεων και του «πολιτικού θεάτρου». Είπε πως οι ψηφοφόροι τού έδωσαν μια ισχυρή εντολή στις περσινές εκλογές να προχωρήσει με το όραμά του να μετατρέψει τη χώρα σε έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, και «να μην κυβερνά με βάση τα hashtag ή την πιο δυνατή φωνή».

Τα έργα, τα οποία υποστηρίζονται από την επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ, την Affinity Partners, έχουν καταστεί το επίκεντρο μιας ευρύτερης διαμάχης σχετικά με την παράκτια ανάπτυξη της Αλβανίας και τον τρόπο με τον οποίο εγκρίνονται οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις. Οι διαδηλωτές ζητούν την ακύρωση των σχεδίων και την παραίτηση του Ράμα.