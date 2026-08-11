Ο πρώην δικαστής Αντράς Μπάκα εξελέγη νέος πρόεδρος της Ουγγαρίας -Νέα ρήξη με την εποχή Όρμπαν - iefimerida.gr

Ο πρώην δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας, Αντράς Μπάκα, εξελέγη νέος πρόεδρος της χώρας, σε μία ακόμη ένδειξη της απομάκρυνσης από την εποχή του Βίκτορ Όρμπαν.

Στην ψηφοφορία καταγράφηκαν 166 ψήφοι, με 160 βουλευτές να τάσσονται υπέρ και έξι κατά, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

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Ο Μπάκα εξελέγη στο πόστο αυτό, που είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, με τις ψήφους του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος Tisza.

Βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος Fidesz δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Ο 72χρονος Μπάκα είχε απομακρυνθεί το 2011 από την προεδρία του Ανώτατου Δικαστηρίου, με απόφαση της τότε κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, τρία χρόνια πριν από τη λήξη της θητείας του. Αργότερα δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υπόθεση κατά της Ουγγαρίας.

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Στην ομιλία αποδοχής, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει φτάσει σε μια περίοδο που απαιτεί «σοβαρό προβληματισμό» για τη λειτουργία του κράτους, έπειτα από δύο δεκαετίες «σοβαρής κρίσης» και βαθιών κοινωνικών διαιρέσεων.

Ο Μπάκα διαδέχεται τον πιστό στον Όρμπαν, Τάμας Σούγιοκ, ο οποίος παραιτήθηκε -ουσιαστικά απομακρύνθηκε από το αξίωμα τον περασμένο μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπάκα ήταν η δεύτερη επιλογή του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ για τη θέση αυτή, καθώς η αρχική του υποψήφια, η θρυλική σκακίστρια Γιούντιτ Πολγκάρ, απέρριψε την πρόταση λέγοντας ότι «δεν ένιωθε αρκετή δύναμη μέσα της για να αναλάβει την ιστορική ευθύνη της ενοποίησης ενός διχασμένου έθνους», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Guardian.