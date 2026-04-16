Ο πρόεδρος του Λιβάνου μιλά για κατάπαυση πυρός, πριν από τη διεξαγωγή συνομιλιών με το Ισραήλ - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος του Λιβάνου τονίζει τη σημασία της εκεχειρίας πριν από τις συνομιλίες με το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τονίζει τη σημασία της κατάπαυσης του πυρός πριν από οποιεσδήποτε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ενόψει πιθανών συνομιλιών με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, τις οποίες η Βηρυτός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθούν.

«Η κατάπαυση του πυρός που ζήτησε ο Λίβανος από το Ισραήλ αποτελεί το φυσικό σημείο εκκίνησης για άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», δηλώνει ο Αούν σε ανακοίνωσή του.

Θολή η διεξαγωγή συνομιλιών σε επίπεδο κορυφής

Οι δηλώσεις του είναι οι πρώτες που γίνονται άμεσα σήμερα για το θέμα από ηγέτη μίας εκ των δύο εμπλεκόμενων χωρών.

Ακολούθησαν την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνομιλήσουν σήμερα.

Η υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας, του Ισραήλ, Γκίλα Γκαμλιέλ, ανέφερε επίσης ότι ο Νετανιάχου και ο Αούν θα συνομιλήσουν σήμερα.