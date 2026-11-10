Ο Τραμπ λέει πως βλέπει «θετική ορμή» προς συμφωνία με το Ιράν -Τι ακολουθεί - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χθες πως βλέπει «θετική ορμή» προς τη σύναψη συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, έπειτα από συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Εμιράτου του Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Οι επαφές για να αποφευχθεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών μοιάζουν να έχουν ενταθεί πρόσφατα. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος, που συνηθίζει τις αντιφατικές τοποθετήσεις για το Ιράν, αφήνει πάντα να πλανάται το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων. Μολονότι είναι «μάλλον απίθανο» να ξαναρχίσουν ευρείας κλίμακας βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν, ο στρατός των ΗΠΑ παραμένει «έτοιμος να επέμβει», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι.Έγραψε ακόμη ότι η χώρα του, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ «και άλλοι θα προτιμούσαν το status quo».

«Φανταστικές συνομιλίες»

﻿Ήδη, προχθές Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε πως είναι «πολύ απίθανο» να ξαναρχίσει ο πόλεμος. «Θα εξαρτηθεί από το εάν (οι Ιρανοί) θα υπογράψουν ισχυρή συμφωνία», δήλωνε προχθές στο CNN. Στην άλλη πλευρά, οι Ιρανοί μοιάζουν να βρίσκονται σε μήκος κύματος πολύ διαφορετικό. «Σταματήστε να κατασκευάζετε ψευδείς ειδήσεις για φανταστικές συνομιλίες», τόνισε μέσω X ο γραμματέας του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζαΐ. «Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν ήδη κατέστρεψε την αμερικανική κυβέρνηση», έκρινε, αναφερόμενος στην εκλογική πανωλεθρία της ρεπουμπλικανικής παράταξης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά κυρίως ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς, αναγνώρισαν ότι πράγματι ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου, ήταν παράγοντας που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη νίκη των Δημοκρατικών. Για τον επικεφαλής διαπραγματευτή και πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, οι ΗΠΑ σύρονται στη συνέχιση του πολέμου από το Ισραήλ. «Αν η Ουάσιγκτον δεν απεμπολήσει τη νοοτροπία "Πρώτα το Ισραήλ", η Αμερική και οι σύμμαχοί της θα οδηγηθούν απευθείας στον Μεσαίωνα», πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ μέσω X. Επί του πεδίου, στο Ιράν, αεροπορικοί βομβαρδισμοί, για τους οποίους δεν γίνονται δημόσιες ανακοινώσεις από τον αμερικανικό στρατό, συνεχίζουν να καταγράφονται, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές. Η νήσος Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, βομβαρδίστηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενημέρωσε ανώτερος τοπικός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση.