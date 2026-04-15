Ο πρόεδρος της Κίνας Σι υποδέχτηκε τον Ρώσο ΥΠΕΞ Λαβρόφ - iefimerida.gr

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα στο Πεκίνο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, μέχρι στιγμής δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που θα εξεταστούν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έφθασε νωρίτερα στην κινεζική πρωτεύουσα για διήμερη επίσκεψη. Η Κίνα και η Ρωσία, οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι, αναμένεται να έχουν συνομιλίες κυρίως για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του.