Ο Πούτιν προτείνει στον Τραμπ προσωρινή συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων - iefimerida.gr

 Ο Πούτιν προτείνει στον Τραμπ προσωρινή συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προτείνει στον Τραμπ προσωρινή συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να παρατείνει για ένα χρόνο την τελευταία συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

Η συμφωνία αυτή περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων για την κάθε πλευρά. Μένει να φανεί αν ο Τραμπ θα κάνει το ίδιο.

Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.

Ο Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλλει στη τόνωση του διαλόγου την Ουάσιγκτον για την διάδοχη συνθήκη.

