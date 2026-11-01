«Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες με τον Ζελένσκι», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου - iefimerida.gr

«Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου

Γιούρι Ουσακόφ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα αρνούνταν να συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον ο τελευταίος αναλάμβανε τη σχετική πρωτοβουλία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Κίεβο.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία πιστεύει ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ο Ουσακόφ δήλωσε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς.

Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».